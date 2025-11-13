Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Korjausrakentaminen

Renevon toimitusjohtaja jättää yhtiön – Seuraaja tulee rakennusalan ulkopuolelta

Arttu Liukun seuraaja aloittaa helmikuussa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 13. marraskuuta 2025, 13:55
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Renevon toimitusjohtaja jättää yhtiön – Seuraaja tulee rakennusalan ulkopuolelta
Renevon uusi toimitusjohtaja Eeva-Riitta Tuominen. Kuva: Niko Jekkonen

Asuinkerrostalojen korjausrakentamiseen keskittyvän Renevo oy:n toimitusjohtaja vaihtuu. Yhtiötä alusta asti johtanut Arttu Liukku jättää tehtävänsä 14.11. yhdessä suunnitellun ja sovitun mukaisesti.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Renevon toimitusjohtaja jättää yhtiön – Seuraaja tulee rakennusalan ulkopuolelta”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset