Verkkosaaren ensimmäinen kelluva talo valmistuu syksyllä – Honkarakenne ja Bluet aloittavat yhteistyön kelluvissa hankkeissa
Verkkosaaren rantaan on suunniteltu rakennettavan yhteensä 30 meren päällä kelluvaa asuntoa.
Helsingin Verkkosaareen jo reilut 15 vuotta sitten kaavoitettu kelluvien talojen alue etenee lopultakin myös konkreettisesti, sillä sen ensimmäinen talo valmistuu syksyllä 2026.
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