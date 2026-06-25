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Kategoriat Projektit Pientalo Rakentaminen Talous

Verkkosaaren ensimmäinen kelluva talo valmistuu syksyllä – Honkarakenne ja Bluet aloittavat yhteistyön kelluvissa hankkeissa

Verkkosaaren rantaan on suunniteltu rakennettavan yhteensä 30 meren päällä kelluvaa asuntoa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 25. kesäkuuta 2026, 10:29
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Havainnekuva Helsingin Verkkosaareen valmistuvasta kelluvien talojen showroomista. Kuva: Bluet

Helsingin Verkkosaareen jo reilut 15 vuotta sitten kaavoitettu kelluvien talojen alue etenee lopultakin myös konkreettisesti, sillä sen ensimmäinen talo valmistuu syksyllä 2026.

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