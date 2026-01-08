YIT Asuminen Suomi -segmentin johtajaksi Mari Puoskari YIT on nimittänyt Mari Puoskarin Asuminen Suomi -segmentin johtajaksi ja YIT:n johtoryhmän jäseneksi.

Puoskari toimii tällä hetkellä Pilke Päiväkodit oy:n ja Dibber Sverige Ab:n toimitusjohtajana. Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 8. heinäkuuta.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Puoskari oli FCG Finnish Consulting Groupin toimitusjohtaja. Lisäksi hän on työskennellyt Pöyryllä liiketoimintajohtajana ja Ekokemin johtoryhmässä useissa eri rooleissa. Puoskari on toiminut myös useissa yhteiskunnallisissa tehtävissä, muun muassa Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuosina 2013–2016.

Heikki Vuorenmaa jatkaa toimitusjohtajan tehtävän lisäksi Asuminen Suomi -segmentin väliaikaisena johtajana, kunnes Mari Puoskari aloittaa tehtävässään.