Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Lue lisää
Kategoriat Työelämä Rakentaminen

YIT Asuminen Suomi -segmentin johtajaksi Mari Puoskari

YIT on nimittänyt Mari Puoskarin Asuminen Suomi -segmentin johtajaksi ja YIT:n johtoryhmän jäseneksi.

Kirjoittaja Anne Korhonen
Kirjoitettu 8. tammikuuta 2026, 15:35
Ei kommentteja artikkeliin YIT Asuminen Suomi -segmentin johtajaksi Mari Puoskari
YIT:n Asuminen Suomi - segmentin uusi johtaja Mari Puoskari. Kuva: YIT
Kuuntele juttu

Puoskari toimii tällä hetkellä Pilke Päiväkodit oy:n ja Dibber Sverige Ab:n toimitusjohtajana.  Hän aloittaa tehtävässään viimeistään 8. heinäkuuta.

Ennen nykyistä tehtäväänsä Puoskari oli FCG Finnish Consulting Groupin toimitusjohtaja. Lisäksi hän on työskennellyt Pöyryllä liiketoimintajohtajana ja Ekokemin johtoryhmässä useissa eri rooleissa. Puoskari on toiminut myös useissa yhteiskunnallisissa tehtävissä, muun muassa Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuosina 2013–2016.

Heikki Vuorenmaa jatkaa toimitusjohtajan tehtävän lisäksi Asuminen Suomi -segmentin väliaikaisena johtajana, kunnes Mari Puoskari aloittaa tehtävässään.

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

Jätä kommentti

0 vastausta artikkeliin “YIT Asuminen Suomi -segmentin johtajaksi Mari Puoskari”

Vastaa

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset