Kreate antoi jälleen positiivisen tulosvaroituksen – kolmas kerta tänä vuonna
Yhtiö arvioi liikevaihtonsa yli kaksinkertaistuvan tänä vuonna.
Infrarakentaja Kreate on antanut positiivisen tulosvaroituksen tänään tiistaina. Yhtiön vuoden 2026 liikevaihdon arvioidaan nousevan 670-710 miljoonaan euroon viime vuoden 315,2 miljoonasta eurosta. Yhtiön ebita-tuloksen puolestaan arvioidaan kasvavan 32-36 miljoonaan euroon viime vuoden 10,2 miljoonasta eurosta.
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