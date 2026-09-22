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Kategoriat Infra

Kreate antoi jälleen positiivisen tulosvaroituksen – kolmas kerta tänä vuonna

Yhtiö arvioi liikevaihtonsa yli kaksinkertaistuvan tänä vuonna.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 22. syyskuuta 2026, 15:52
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Kuvituskuva. Kuva: Kreate

Infrarakentaja Kreate on antanut positiivisen tulosvaroituksen tänään tiistaina. Yhtiön vuoden 2026 liikevaihdon arvioidaan nousevan 670-710 miljoonaan euroon viime vuoden 315,2 miljoonasta eurosta. Yhtiön ebita-tuloksen puolestaan arvioidaan kasvavan 32-36 miljoonaan euroon viime vuoden 10,2 miljoonasta eurosta.

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