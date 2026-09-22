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Kategoriat Projektit Suunnittelu

Sweco pääsi e-metaanilaitoshankkeen kumppaniksi

Laitos yhdistää vedyn tuotannon, biogeenisen hiilidioksidin talteenoton, synteettisen metaanin valmistuksen ja lämmön talteenoton yhdeksi integroiduksi energiajärjestelmäksi.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 22. syyskuuta 2026, 14:30
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Kuva: Sweco

Ren-Gas on valinnut Tampereen e-metaanilaitoksen keskeiset teknologiatoimittajat. Sweco on valittu hankkeen EPCM-kumppaniksi (Engineering, Procurement and Construction Management).

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