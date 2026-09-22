Sweco pääsi e-metaanilaitoshankkeen kumppaniksi
Laitos yhdistää vedyn tuotannon, biogeenisen hiilidioksidin talteenoton, synteettisen metaanin valmistuksen ja lämmön talteenoton yhdeksi integroiduksi energiajärjestelmäksi.
Ren-Gas on valinnut Tampereen e-metaanilaitoksen keskeiset teknologiatoimittajat. Sweco on valittu hankkeen EPCM-kumppaniksi (Engineering, Procurement and Construction Management).
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