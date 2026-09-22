Kreaten jättävä Vikström kypsytteli lähtöpäätöstä pitkään – ”Muut ovat kysyneet, olenko hullu, kun lähden tällaisessa tilanteessa”
Pitkän uran rakennusalalla tehnyt Kreaten toimitusjohtaja jättää operatiiviset tehtävät. Päätöstä hän kuvaa kivuliaaksi.
Infrarakentaja Kreate kertoi tiistaina yhtiön pitkäaikaisen toimitusjohtajan Timo Vikströmin jättävän yhtiön vuoden 2027 loppuun mennessä. Lähtö tapahtuu Vikströmin omasta aloitteesta.
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