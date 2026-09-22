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Kategoriat Infra

Kreaten jättävä Vikström kypsytteli lähtöpäätöstä pitkään – ”Muut ovat kysyneet, olenko hullu, kun lähden tällaisessa tilanteessa”

Pitkän uran rakennusalalla tehnyt Kreaten toimitusjohtaja jättää operatiiviset tehtävät. Päätöstä hän kuvaa kivuliaaksi.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 22. syyskuuta 2026, 19:07
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Ei kommentteja artikkeliin Kreaten jättävä Vikström kypsytteli lähtöpäätöstä pitkään – ”Muut ovat kysyneet, olenko hullu, kun lähden tällaisessa tilanteessa”
Kreaten toimitusjohtaja Timo Vikström. Kuva: Kreate Kuva: ANTTI RINTALA

Infrarakentaja Kreate kertoi tiistaina yhtiön pitkäaikaisen toimitusjohtajan Timo Vikströmin jättävän yhtiön vuoden 2027 loppuun mennessä. Lähtö tapahtuu Vikströmin omasta aloitteesta.

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