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Kategoriat Projektit Rakentaminen Suunnittelu

Hartela valittiin kymmenien miljoonien arvoisen monitoimitalohankkeen kehitysvaiheeseen

Tavoitteena on käynnistää rakentaminen maaliskuussa 2027.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 26. kesäkuuta 2026, 11:10
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Ei kommentteja artikkeliin Hartela valittiin kymmenien miljoonien arvoisen monitoimitalohankkeen kehitysvaiheeseen
Kuva: Arkkitehtisuunnittelu Mikko Uotila

Hartela on valittu toteuttamaan Turkuun rakennettavan Karhunaukion monitoimitalon yhteistoiminnallisen kvr-hankkeen kehitysvaihe. Sen sopimus on allekirjoitettu kesäkuussa 2026, ja kehitysvaihe on käynnistynyt välittömästi sen jälkeen.

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