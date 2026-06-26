Hartela valittiin kymmenien miljoonien arvoisen monitoimitalohankkeen kehitysvaiheeseen
Tavoitteena on käynnistää rakentaminen maaliskuussa 2027.
Hartela on valittu toteuttamaan Turkuun rakennettavan Karhunaukion monitoimitalon yhteistoiminnallisen kvr-hankkeen kehitysvaihe. Sen sopimus on allekirjoitettu kesäkuussa 2026, ja kehitysvaihe on käynnistynyt välittömästi sen jälkeen.
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