Finnbuildin Highlights-kilpailussa valittiin kahdeksan kiinnostavinta uutuutta Kilpailuun ilmoittautui 24 yritystä.

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Finnbuild Highlights 26 -kilpailun tuomaristo valitsi tänä vuonna 8 Highlightsia kilpailuun ilmoittautuneen 24 yrityksen tuotteista ja palveluista. Ne esitellään Suomen suurimmassa rakennus- ja talotekniikka-alan tapahtumassa Finnbuildissa 29.9.–1.10.2026 yritysten omilla osastoilla, jotka on merkitty Highlights-tunnuksella.

Kilpailussa etsittiin Finnbuildin mielenkiintoisimmat uutuustuotteet, järjestelmät, menetelmät ja palvelut, jotka edistävät toimialan liiketoimintakykyä, laadunkehitystä ja turvallisuutta tai ilmastomuutoksen hillintää ja ekologista vastuullisuutta tai sosiaalista vastuullisuutta .

Yleisöä puhuttelevin tuote eli ”Highlightsien Highlight” valitaan yleisöäänestyksellä ja julkistetaan Building Talks -lavalla 1.10. Yleisön suosikki palkitaan Suomen messusäätiön myöntämällä 15 000 euron palkintorahalla.

”Rakennus- ja talotekniikka-ala kehittyy vauhdilla, ja markkinoille tuodaan jatkuvasti uusia ratkaisuja vastaamaan energiatehokkuuden, sisäympäristöjen laadun ja ilmastonmuutoksen asettamiin vaatimuksiin. Tänä vuonna erityisesti esiin nousivat kiertotalouteen pohjautuvat tuotteet, datan ja tekoälyn hyödyntäminen sekä ratkaisut, joilla vastataan rakennusten ylilämpenemisen haasteisiin”, sanoo Finnbuild Highlights -raadin puheenjohtaja, Taltekan toimitusjohtaja Matti Loukkola.

Finnbuild Highlights -tuotteet 2026 kilpailussa käytettyinä esittelyluonnehdintoina (yritykset aakkosjärjestyksessä)

Condicon – suojaseinäjärjestelmä

Condicon-seinäjärjestelmä on modulaarinen, uudelleenkäytettävä osastointiratkaisu, joka korvaa kertakäyttöiset pölysuojaseinät rakennus- ja korjaustyömailla. Elementit asennetaan murto-osassa ajasta perinteisiin ratkaisuihin verrattuna, kestävät satoja käyttökertoja ja ovat täysin kierrätettäviä. Ratkaisu on jo käytössä korjauskohteissa suojaten työntekijöitä ja tilojen loppukäyttäjiä nopeasti, turvallisesti ja lähes jätteettömästi. Ratkaisu lisää tuottavuutta ja kannattavuutta vastuullisesti.

EcoUp – Cubeco, modulaarinen ja hiilineutraali betonilego

Cubeco on modulaarinen ja hiilineutraali betonilego, joka valmistetaan EcoUpin kehittämästä, purkujätepohjaisesta, betoninkaltaisesta materiaalista ilman sementtiä. Päästöttömyyden takaa EPD-sertifikaatti. Cubecoilla voi rakentaa monipuolisesti esimerkiksi erilaisia puistokalusteita, ajanviettopaikkoja, ja se sopii esimerkiksi erilaisten muurien, pengerrysten ja meluvallien ja näköesteiden rakentamiseen. Cubeco on muuntojoustava, palat ovat purettavissa ja uudelleen kasattavissa käyttötarpeen muuttuessa.

EcoCocon Straw Wall System

EcoCocon muuntaa maataloudesta syntyvän oljen CE-merkityksi seinäjärjestelmäksi, joka soveltuu laajamittaiseen rakentamiseen. Järjestelmä valmistetaan uusiutuvista materiaaleista, oljesta ja puusta, ja jokainen neliömetri sitoo noin 115 kiloa hiilidioksidia. Testatut seinärakenteet yhdistävät Passiivitalo-tason lämpöteknisen suorituskyvyn ja jopa REI 120 -palonkestävyyden. Robottivalmisteisia elementtejä voidaan käyttää kantavina seininä, julkisivujen täyterakenteina tai korjausrakentamisen lisävaippoina niin pientaloissa, kouluissa, kerrostaloissa kuin teollisuusrakennuksissakin.

Hiil – autotermisesti hiilletty puu

Hiilletty puu on kestävä rakennusmateriaali. Hiil on puumuutosyhtiö, joka hiiltää tuotteet puun oman energian varassa, ilman fossiilista energiaa. Tuote saa luonnollisen suojan hiilestä ja pellavaöljystä. Raaka-aineena toimivat suomalainen havupuutavara tai Kiertopuu, eli saha- tai rakennusteollisuuden sivuvirrat. Käytössä ei ole kyllästysaineita, ei raskasmetalleja eikä ongelmajätettä käyttöiän lopussa. CE-merkityt ja PEFC-sertifioidut tuotteet valmistetaan Kontiolahdella.

PrimX – itsestään jännittyvä teräskuitubetonirakenne

Betonin suurin ongelma on kuivumiskutistuma, joka aiheuttaa halkeamia ja muodonmuutoksia. PrīmX ratkaisee tämän ylikompensoimalla kutistuman niin, että teräskuidut jäävät vetojännitykseen – tuloksena kemiallisesti jälkijännitetty laatta. PrīmX on jopa 50 prosenttia lujempi, 30 prosenttia nopeampi toteuttaa ja siinä on jopa 70 prosenttia pienemmät CO₂-päästöt kuin perinteisessä betonilaatassa. Saumaton, vesitiivis ja erittäin kulutusta kestävä ratkaisu varastoihin, datakeskuksiin ja tuotantotiloihin.

GF Uponor Hycleen – älykäs käyttövesiverkostojen automaatio- ja tasapainotusjärjestelmä

GF Hycleen -järjestelmä automatisoi käyttövesiverkoston lämpötilojen hallinnan, verkoston huuhtelun ja energiatehokkuuden optimoinnin koko rakennuksen elinkaaren ajan. Älykkäät venttiilit, automaattiset huuhtelutoiminnot ja jatkuva lämpötilavalvonta varmistavat verkoston turvallisen käytön, pienemmän energiankulutuksen ja tehokkaamman kiinteistön ylläpidon. Ratkaisu tukee vastuullista rakentamista ja auttaa täyttämään tulevaisuuden hygienia- ja energiatehokkuusvaatimukset.

Way Data Technologies – laitteeton ajoneuvokaluston hallinta- ja data-alusta

Way on kiinteistöhuolto- ja palveluyrityksille tehty ajoneuvodatan hallinta-alusta. Way luo yhteyden suoraan ajoneuvojen OEM-rajapintoihin ilman lisälaitteita, yhdistäminen tapahtuu minuuteissa. Way kattaa kaiken live-seurannasta ja kalustonhallinnasta ISO 14083 -sertifioituun päästölaskentaan ja ajodatan analysointiin. Kiinteistöhuolto- ja palveluyrityksille se tarkoittaa: vähemmän arvaamista, vähemmän ylimääräisiä ajoja ja selkeä pohja CSRD-raportointiin.

Wisecold – vesilauhdutteinen jäähdytin

Tekno Point IDRA on vesilauhdutteinen jäähdytin, joka ei vaadi lainkaan ulkoyksikköä. Lauhdutin sijoitetaan rakennuksen sisätiloihin – esimerkiksi kalusteeseen, alakattoon tai kylpyhuoneeseen, ja lauhdutuslämpö siirretään vesikiertoon ulkoilman sijasta. Näin julkisivulle ei tule näkyviä ulkoyksiköitä eikä säleikköjä. IDRA vesilauhdutteinen jäähdytysratkaisu tuo tehokkaan jäähdytyksen kaikkien saataville.

Kilpailun raadissa olivat Matti Loukkola, toimitusjohtaja, Talteka, Tapio Kivistö, päätoimittaja, Rakennuslehti, Piia Sormunen, talotekniikan Industry professori, Tampereen yliopisto, Antti Aaltonen, johtaja, rakentamisen kehittäminen, Rakennusteollisuus RT ja Jorma Säteri, osaamisaluejohtaja, kiinteistö- ja rakennusala, Metropolia ammattikorkeakoulu.

FinnBuild on rakentamisen ja talotekniikka-alan suurin tapahtuma Suomessa niin osallistuvien yritysten, kävijöiden lukumäärällä kuin näyttelypinta-alalla mitattuna. Se järjestetään joka toinen vuosi.