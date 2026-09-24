Laakson sairaala-alueella porataan geokaivoa kohti ennätyssyvyyttä
Laakson sairaala-alueella Helsingissä porataan ennätyssyvää geokaivoa, jossa testataan uusinta vesivasarateknologiaa.
Eteläkorealainen Hanjin D&B nousi ensimmäisen kerran kansainväliseen huomioon vuonna 2014 porattuaan Gwangjun kaupungissa Etelä-Koreassa 3502 metrin syvyyteen 8-tuumaisella vesivasarajärjestelmällään. Se rikkoi ruotsalaisen järjestelmän silloisen 608 metrin syvyysennätyksen.
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