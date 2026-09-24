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Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Laakson sairaala-alueella porataan geokaivoa kohti ennätyssyvyyttä

Laakson sairaala-alueella Helsingissä porataan ennätyssyvää geokaivoa, jossa testataan uusinta vesivasarateknologiaa.

Kirjoittaja Kaisa Salminen
Kirjoitettu 24. syyskuuta 2026, 6:00
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Laakson yhteissairaalan geokaivo tavoittelee noin 3,5 kilometrin syvyyttä. Näin syvälle ei ole Euroopassa aiemmin menty vesivasaratekniikalla. Se on kehitetty erityisesti syviin, tarkkuutta vaativiin geotermisiin porauksiin. Kuva: Aki Rask

Eteläkorealainen Hanjin D&B nousi ensimmäisen kerran kansainväliseen huomioon vuonna 2014 porattuaan Gwangjun kaupungissa Etelä-Koreassa 3502 metrin syvyyteen 8-tuumaisella vesivasarajärjestelmällään. Se rikkoi ruotsalaisen järjestelmän silloisen 608 metrin syvyysennätyksen.

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