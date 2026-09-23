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Kategoriat Tutkimus Infra

Tutkijat kehittävät ratkaisuja infran suojaamiseen esimerkiksi drooneilta

Tutkimuksessa kehitetään kustannuksiltaan tarkoituksenmukaisia, modulaarisia ja monikäyttöisiä rakenteita, joilla voidaan suojata muun muassa nykyisiä ja tulevia sähkönsiirtoasemia.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 23. syyskuuta 2026, 13:08
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Ei kommentteja artikkeliin Tutkijat kehittävät ratkaisuja infran suojaamiseen esimerkiksi drooneilta
Ravas-hankekonsortion jäsenet kohdekäynnillä sähkönsiirtoasemalla. Kuva: Jonne Renvall / Tampereen yliopisto

Tampereen yliopiston vaativan betonirakentamisen tutkijat kehittävät parhaillaan tutkittuun tietoon perustuvia ja testattuja rakenteellisia sähköverkon suojausratkaisuja ulkoisia uhkia, kuten drooni-iskuja, vastaan.

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