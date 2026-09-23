Tutkijat kehittävät ratkaisuja infran suojaamiseen esimerkiksi drooneilta
Tutkimuksessa kehitetään kustannuksiltaan tarkoituksenmukaisia, modulaarisia ja monikäyttöisiä rakenteita, joilla voidaan suojata muun muassa nykyisiä ja tulevia sähkönsiirtoasemia.
Tampereen yliopiston vaativan betonirakentamisen tutkijat kehittävät parhaillaan tutkittuun tietoon perustuvia ja testattuja rakenteellisia sähköverkon suojausratkaisuja ulkoisia uhkia, kuten drooni-iskuja, vastaan.
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