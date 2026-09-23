Liikennesuunnittelija kurvasi uudelle kasvupolulle Hiljattain Vantaalta Espooseen muuttanut Liikennesuunnittelu Kutoset (LS6) sai elokuussa uuden kehitysjohtajan ja projektipäällikön. Työhön tarttui liikennetekniikan diplomi-insinööri Mikko Suhonen , joka samalla palasi Sweco-vuosien jälkeen kasvuyrityksen leipiin.

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Sweco vaihtui huomattavasti pienempiin ”kuutosiin”. Mikä pestissä veti puoleensa?

Mahdollisuus päästä kehittämään ja kasvattamaan uutta toimintaa. Myös pienen firman ketteryys ja oman tekemisen autonomia houkuttivat. Tunsin puolet porukasta jo ennakkoon, joten tiesin, millaisin ajatuksin yritystä johdetaan ja keitä ovat työkaverit.

Mikä on toimenkuvasi ja mitä pitäisi saada aikaiseksi parin–kolmen vuoden aikajänteellä?

Vastuullani on kasvattaa uudenlaista osaamista ja luoda sitä kautta uutta liiketoimintaa. Kehitämme tekemistämme pitkäjänteisesti ja huomioimme samalla asiakkaiden muuttuvat tarpeet.

Millaiset ovat toimialan markkinanäkymät?

Julkisella puolella tilanne on melko haastava, mutta sieltäkin löytyy suunnittelutarpeita vuodesta toiseen. Yksityisellä puolella on sen sijaan jo merkkejä paremmasta. Erikoisosaamiselle on kysyntää, ja ketterälle ja kustannustehokkaalle tekemiselle on nyt tilausta.

Kuntien, ely-keskusten ja valtion määrärahat ovat niukentuneet jatkuvasti – miten se näkyy liikennesuunnittelussa?

Nyt säästetään kaikesta. Tekemistä priorisoidaan, ja vaikuttavuus täytyy pystyä osoittamaan entistä tarkemmin. Liikennesuunnittelussa on osattava keskittyä olennaiseen, työskenneltävä tehokkaasti ja asiakkaalle on tuotettava oikeasti lisäarvoa.

Mikko Suhonen Syntynyt Varkaudessa 1987

Diplomi-insinööri, liikennetekniikka, Aalto-yliopisto, 2012

Kehitysjohtaja, Liikennesuunnittelu Kutoset, 2026–

Suunnittelujohtaja, osastopäällikkö, suunnittelupäällikkö, Sweco Finland, 2019–2026

Projektipäällikkö, WSP Finland, 2018–2019

Liikennesuunnittelija, projektipäällikkö, osakas, Trafix, 2011–2018

Harrastukset: sähly, kuntosali

Millainen on alan osaajatilanne?

Harjoittelijahakujen isot hakijamäärät osoittavat, että uusia ja innokkaita tekijöitä kyllä löytyy. Liikenne ja liikkuminen ovat jatkossakin keskeinen osa yhteiskuntaa. Niissä riittää mielekästä ja motivoivaa tekemistä, mikä varmasti houkuttaa alalle. Valitettavasti osaaminen henkilöityy usein vain kokeneisiin asiantuntijoihin. Alan sisällä tulisi huolehtia, että myös uudet tulokkaat saavat mahdollisuuksia ja vastuuta.

Mikä veti aikanaan liikennesuunnittelun pariin?

Aika pitkälti sattuma. Kun aloitin opintoja, minulla ei ollut mitään ajatusta pääaineesta ja tulevasta työurasta. Tie- ja liikenneaiheiset kurssit osoittautuivat sitten mielenkiintoisiksi. Harjoitteluaikana ala vei lopullisesti mennessään.

Mitkä ovat olleet oman työurasi tähtihetkiä?

Trafix-vuodet olivat nuorelle ammattilaiselle kasvun ja oppimisen paikka. Swecossa sain olla kasvattamassa liikennesuunnittelua yli 30 hengen yksiköksi. Tuoreimmista projekteista voisi mainita Tampereen Vuoreksen ja Helsingin Länsisataman raitiotiesuunnitelmat.