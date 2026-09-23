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Kategoriat Suunnittelu Projektit Rakentaminen

Uutta rajavartioasemaa suunnitellaan Kuusamoon – tarkoituksena yhdistää kahden nykyisen aseman toiminnot

Rakentaminen voisi alkaa kesällä 2028.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 23. syyskuuta 2026, 9:10
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Kuvituskuva. Kuva: Rajavartiolaitos

Senaatti-kiinteistöt ja Rajavartiolaitos suunnittelevat uuden rajavartioaseman rakentamista Kuusamoon Rajamiehenladulle. Uusi rajavartioasema kokoaisi Kainuun rajavartioston Kuusamon ja Kortesalmen toiminnot yhteisiin tiloihin.

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