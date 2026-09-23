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Kategoriat Projektit Infra

Tuulipuiston valmistelevat rakennustyöt alkavat Haapavedellä

Piipsan tuulipuistoon rakennetaan 39 tuulivoimalaa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 23. syyskuuta 2026, 8:40
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Ei kommentteja artikkeliin Tuulipuiston valmistelevat rakennustyöt alkavat Haapavedellä
GRK-konserniin kuuluva KSBR on rakentanut infraa useisiin tuulipuistoihin. Kuva on Pahkakosken hankkeesta. Kuva: KSBR

Piipsan tuulivoimahankkeen valmistelevat rakentamistyöt on päätetty käynnistää Haapavedellä. Urakoitsijaksi valittu GRK-konserniin kuuluva Keski-Suomen Betonirakenne aloittaa työt puuston poistolla lähiviikkoina. Rakennuttajana hankkeessa toimii Puhuri oy:n sisaryhtiö Piipsan Tuulivoima.

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