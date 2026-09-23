Tuulipuiston valmistelevat rakennustyöt alkavat Haapavedellä
Piipsan tuulipuistoon rakennetaan 39 tuulivoimalaa.
Piipsan tuulivoimahankkeen valmistelevat rakentamistyöt on päätetty käynnistää Haapavedellä. Urakoitsijaksi valittu GRK-konserniin kuuluva Keski-Suomen Betonirakenne aloittaa työt puuston poistolla lähiviikkoina. Rakennuttajana hankkeessa toimii Puhuri oy:n sisaryhtiö Piipsan Tuulivoima.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Tuulipuiston valmistelevat rakennustyöt alkavat Haapavedellä”