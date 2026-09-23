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Kategoriat Uutiset Suunnittelu Talous

Kahden suunnittelujätin yhdistyminen toisi mahdollisuuksia myös Suomeen – ”Alustavia suunnitelmia on etenemisestä”

Suomessa toimiva Rejlers ja Multiconsult kaavailevat yhdistymistä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 23. syyskuuta 2026, 12:03
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Ei kommentteja artikkeliin Kahden suunnittelujätin yhdistyminen toisi mahdollisuuksia myös Suomeen – ”Alustavia suunnitelmia on etenemisestä”
Havainnekuva Oulun elämysareenasta, jonka talotekniikkasuunnittelusta Rejlers Finland vastaa. Kuva: SRV

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten Rejlersin ja Multiconsultin mahdollinen yhdistyminen ei suoraan vaikuta Suomen toimintoihin. Toimipisteet, paikkakunnat ja liiketoiminnot säilyvät entisellään.

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