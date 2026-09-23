Kahden suunnittelujätin yhdistyminen toisi mahdollisuuksia myös Suomeen – ”Alustavia suunnitelmia on etenemisestä” Suomessa toimiva Rejlers ja Multiconsult kaavailevat yhdistymistä.

Suunnittelu- ja konsultointialan yritysten Rejlersin ja Multiconsultin mahdollinen yhdistyminen ei suoraan vaikuta Suomen toimintoihin. Toimipisteet, paikkakunnat ja liiketoiminnot säilyvät entisellään.