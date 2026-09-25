Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Uutiset Rakentaminen Työelämä

Lakitoimiston selvitys: Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla väärinkäytöksiä

Paljastuneet ongelmat koskevat muun muassa työmaan aliurakoitsijoiden kiinalaisten työntekijöiden sopimuksia, niihin liittyviä ateria- ja majoitusjärjestelyjä sekä työaikoja.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 25. syyskuuta 2026, 14:42
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Lakitoimiston selvitys: Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla väärinkäytöksiä

Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla loppukesällä ilmi tulleet työaika- ja palkanmaksurikkeet ovat saaneet vahvistusta lakitoimisto Castren & Snellmanin tuoreesta selvityksestä.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Lakitoimiston selvitys: Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla väärinkäytöksiä”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset