Lakitoimiston selvitys: Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla väärinkäytöksiä
Paljastuneet ongelmat koskevat muun muassa työmaan aliurakoitsijoiden kiinalaisten työntekijöiden sopimuksia, niihin liittyviä ateria- ja majoitusjärjestelyjä sekä työaikoja.
Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla loppukesällä ilmi tulleet työaika- ja palkanmaksurikkeet ovat saaneet vahvistusta lakitoimisto Castren & Snellmanin tuoreesta selvityksestä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Lakitoimiston selvitys: Kotkan akkumateriaalitehtaan työmaalla väärinkäytöksiä”