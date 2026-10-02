Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Uutiset Rakentaminen Työelämä

Kattoturmasta rapsut Etelä-Karjalassa – työntekijä putosi kiinnittäessään turvaköyttä

Etelä-Karjalan käräjäoikeuden mielestä kattotyön vaarojen arviointi ja niiden poistaminen oli ollut puutteellista, kun työ suunniteltiin tehtäväksi pelkkien turvavaljaiden varassa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. lokakuuta 2026, 14:49
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Kattoturmasta rapsut Etelä-Karjalassa – työntekijä putosi kiinnittäessään turvaköyttä
Turma sattui keväällä 2024, kun rakennusliikkeen työntekijä putosi talon katolta 3-4 metriä. Kuvan talot eivät liity tapaukseen.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut rakennusalan yhtiön toimitusjohtajan 20 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi käräjäoikeus rapsautti yhtiölle 5 000 euron suuruisen yhteisösakon.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Yritystilaus useammalle käyttäjälle

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kattoturmasta rapsut Etelä-Karjalassa – työntekijä putosi kiinnittäessään turvaköyttä”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset