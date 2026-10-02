Kattoturmasta rapsut Etelä-Karjalassa – työntekijä putosi kiinnittäessään turvaköyttä
Etelä-Karjalan käräjäoikeuden mielestä kattotyön vaarojen arviointi ja niiden poistaminen oli ollut puutteellista, kun työ suunniteltiin tehtäväksi pelkkien turvavaljaiden varassa.
Etelä-Karjalan käräjäoikeus on tuominnut rakennusalan yhtiön toimitusjohtajan 20 päiväsakkoon työturvallisuusrikoksesta. Lisäksi käräjäoikeus rapsautti yhtiölle 5 000 euron suuruisen yhteisösakon.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Kattoturmasta rapsut Etelä-Karjalassa – työntekijä putosi kiinnittäessään turvaköyttä”