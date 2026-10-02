Vuoden 2026 linjasaneerauspalkinto Espooseen – Maaskolan ja YIT:n yhteisurakka
KVR-urakassa uudistettiin käyttövesi- ja viemärijärjestelmät, märkätilat, sähköjärjestelmät, tietoliikenneverkot, ilmanvaihto sekä lämmitysjärjestelmä.
Espoolainen asunto-osakeyhtiö Kivenlukko on voittanut Vuoden linjasaneeraus 2026 -kilpailun. Hankkeen rakennuttajana oli Insinööritoimisto Maaskola ja KVR-urakoitsijana YIT Talon Tekniikka. Taloyhtiön isännöitsijä on Kirkkonummen Huolto.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Vuoden 2026 linjasaneerauspalkinto Espooseen – Maaskolan ja YIT:n yhteisurakka”