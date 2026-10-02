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Kategoriat Korjausrakentaminen Asunnot Uutiset

Vuoden 2026 linjasaneerauspalkinto Espooseen – Maaskolan ja YIT:n yhteisurakka

KVR-urakassa uudistettiin käyttövesi- ja viemärijärjestelmät, märkätilat, sähköjärjestelmät, tietoliikenneverkot, ilmanvaihto sekä lämmitysjärjestelmä.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. lokakuuta 2026, 12:55
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Ei kommentteja artikkeliin Vuoden 2026 linjasaneerauspalkinto Espooseen – Maaskolan ja YIT:n yhteisurakka
Palkinnon vastaanottivat Finnbuildissa vasemmalta lukien Heikki Savander (Akha ry), Dennis Murto (Insinööritoimisto Leo Maaskola), Paula Pöntynen (Asunto-osakeyhtiö Kivenlukko), Markus Hyttinen (Insinööritoimisto Leo Maaskola), Pekka Järvilehto (Asunto-osakeyhtiö Kivenlukko), Ville Holm (Asunto-osakeyhtiö Kivenlukko), Matias Korhonen (YIT Talon Tekniikka) (Kuva: Insinööritoimisto Leo Maaskola)

Espoolainen asunto-osakeyhtiö Kivenlukko on voittanut Vuoden linjasaneeraus 2026 -kilpailun. Hankkeen rakennuttajana oli Insinööritoimisto Maaskola ja KVR-urakoitsijana YIT Talon Tekniikka. Taloyhtiön isännöitsijä on Kirkkonummen Huolto.

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