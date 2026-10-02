Helsinki remontoi tontinluovutuslinjauksiaan – hinnoitteluun markkinaehtoisuutta
Helsingin nykyiset tontinluovutuslinjaukset ovat vuodelta 2019. Tontit ovat kaupungille merkittävä tulonlähde, sillä noin kaksi kolmaosaa kaikesta talonrakentamisesta toteutuu sen vuokraamille ja myymille tonteille.
Helsingin kaupunki päivittää tontinluovutuksiin liittyviä linjauksia. Tavoitteena on lisätä luovutusten avoimuutta ja tonttien markkinaehtoista hinnoittelua sekä nopeuttaa tonttien rakentamista etenkin uudistettavilla alueilla.
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