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Kategoriat Asunnot Rakentaminen Uutiset

Helsinki remontoi tontinluovutuslinjauksiaan – hinnoitteluun markkinaehtoisuutta

Helsingin nykyiset tontinluovutuslinjaukset ovat vuodelta 2019. Tontit ovat kaupungille merkittävä tulonlähde, sillä noin kaksi kolmaosaa kaikesta talonrakentamisesta toteutuu sen vuokraamille ja myymille tonteille.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. lokakuuta 2026, 10:27
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Uuden markkinaehtoisemman hintakilpailumallin uskotaan edistävän ja nopeuttavan rakentamista etenkin uudistusalueilla. Kuva: Suomen Ilmakuva

Helsingin kaupunki päivittää tontinluovutuksiin liittyviä linjauksia. Tavoitteena on lisätä luovutusten avoimuutta ja tonttien markkinaehtoista hinnoittelua sekä nopeuttaa tonttien rakentamista etenkin uudistettavilla alueilla.

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