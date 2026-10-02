Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Uutiset

Poikkeuksellinen joen ennallistamishanke sai Ison Tömpän – Pikku Tömppiä myönnettiin tänä vuonna kolme

Maarakennusalan neuvottelukunta MANK jakoi jälleen perinteiset vuotuiset tunnustuksensa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 2. lokakuuta 2026, 10:49
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Poikkeuksellinen joen ennallistamishanke sai Ison Tömpän – Pikku Tömppiä myönnettiin tänä vuonna kolme
Tourujoen kunnostushankkeen työryhmä vastaanottamassa Isoa Tömppää Maarakennuspäivässä. Kuva: Daniel Wallenius

Maarakennusalan neuvottelukunta MANK on palkinnut Tourujoen kunnostushankkeen Isolla Tömpällä. Palkinto jaettiin Maarakennuspäivässä Finlandia-talossa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Yritystilaus useammalle käyttäjälle

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Poikkeuksellinen joen ennallistamishanke sai Ison Tömpän – Pikku Tömppiä myönnettiin tänä vuonna kolme”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset