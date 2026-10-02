Poikkeuksellinen joen ennallistamishanke sai Ison Tömpän – Pikku Tömppiä myönnettiin tänä vuonna kolme
Maarakennusalan neuvottelukunta MANK jakoi jälleen perinteiset vuotuiset tunnustuksensa.
Maarakennusalan neuvottelukunta MANK on palkinnut Tourujoen kunnostushankkeen Isolla Tömpällä. Palkinto jaettiin Maarakennuspäivässä Finlandia-talossa.
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