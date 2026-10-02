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Huippuvauhtia myynyt hybridikohde nousee Ouluun – Kohde on poikkeuksellinen, rakennus yksinkertainen

Pohjolan Osuuspankin pääkonttorin yhteyteen rakennettava asuntotorni eteni ennakkomarkkinoinnista toteutukseen 1,5 kuukaudessa.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 2. lokakuuta 2026, 12:12
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Osuuspankin tilat valmistuvat ennen asuntoja. Kuva: Vesa Ranta

Vuonna 2021 silloinen Oulun Osuuspankki järjesti arkkitehtuurikilpailun uudesta, entisen tilalle aivan Oulun ydinkeskustaan rakennettavasta pääkonttoristaan. Sen voitti Linja Arkkitehtien ehdotus Graadi.

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