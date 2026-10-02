Huippuvauhtia myynyt hybridikohde nousee Ouluun – Kohde on poikkeuksellinen, rakennus yksinkertainen
Pohjolan Osuuspankin pääkonttorin yhteyteen rakennettava asuntotorni eteni ennakkomarkkinoinnista toteutukseen 1,5 kuukaudessa.
Vuonna 2021 silloinen Oulun Osuuspankki järjesti arkkitehtuurikilpailun uudesta, entisen tilalle aivan Oulun ydinkeskustaan rakennettavasta pääkonttoristaan. Sen voitti Linja Arkkitehtien ehdotus Graadi.
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