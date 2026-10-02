Kohonnut maanpuolustushenki näkyy yritysten suosiolistauksessa Suunnittelutoimistot pärjäsivät jälleen parhaiten yritysten mainetutkimuksessa. Liekö heikolla suhdanteella syynsä tilanteeseen, mutta mielikuva rakennusyrityksistä on kovassa alamäessä. Skanska oli rakennusliikkeiden ykkönen.

Artikkeli tiivistettynä Tekniikan ammattilaisten suosikkityönantajat ovat Puolustusvoimat, Kone ja Patria; opiskelijoilla kärkikolmikossa Kone, ABB ja Puolustusvoimat.

Rakennusalan yrityksistä suunnittelutoimistot, kuten Sweco, A-Insinöörit ja Ramboll, sijoittuivat parhaiten sekä ammattilaisten että opiskelijoiden arvostelussa.

Skanskasta tuli Universumin tutkimuksessa rakennusalan ihannetyönantaja, ja yhtiö saanut myös kansainvälistä tunnustusta parhaana työnantajana.

Tutkimuksen perusteella työpaikan vetovoimaisuuteen vaikuttavat muun muassa maailmanpoliittinen tilanne, työyhteisön ilmapiiri ja urakehitysmahdollisuudet. Tämä on tekoälyn luoma ja toimittajan tarkistama tiivistelmä. Avaa

Työnantajakuvan asiantuntijayritys Universum on jälleen julkistanut sekä tekniikan alan ammattilaisten että tekniikan alan korkeakouluopiskelijoiden suosikkityönantajat. Tekniikan alan ammattilaisten keskuudessa suosituin on yllättäen Puolustusvoimat, seuraavana Kone ja vielä kolmantenakin puolustusalan teollisuusyritys Patria, opiskelijoiden kolmen kärki on Kone, ABB ja Puolustusvoimat.