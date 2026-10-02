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Kategoriat Energia Infra Rakentaminen Uutiset

Caverionille lisäurakka Mäntsälästä -sähköasema datakeskukselle

Syksyllä 2027 valmistuvan urakan arvioidaan työllistävän noin 80 energia-alan ammattilaista ja sähköasentajaa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. lokakuuta 2026, 8:14
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Caverionilla on tilauskirjoissa kosolti isoja sähköasemahankkeita. Seuraava rakennetaan Mäntsälään. (Kuva: Caverion)

Tekoälyn pilvipalveluita tarjoava yhtiö Nebius ja Caverion ovat tehneet noin 15 miljoonan euron arvoisen sopimuksen sähköaseman suunnittelusta ja toteuttamisesta datakeskukseen Mäntsälässä. Caverionilla on jo ennestään 80 miljoonan euron sopimus kyseisestä datakeskuksesta.

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