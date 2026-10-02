Caverionille lisäurakka Mäntsälästä -sähköasema datakeskukselle
Syksyllä 2027 valmistuvan urakan arvioidaan työllistävän noin 80 energia-alan ammattilaista ja sähköasentajaa.
Tekoälyn pilvipalveluita tarjoava yhtiö Nebius ja Caverion ovat tehneet noin 15 miljoonan euron arvoisen sopimuksen sähköaseman suunnittelusta ja toteuttamisesta datakeskukseen Mäntsälässä. Caverionilla on jo ennestään 80 miljoonan euron sopimus kyseisestä datakeskuksesta.
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