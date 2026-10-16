Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Infra Rakentaminen Talous Uutiset

Kupittaan kärjessä riittää rakennettavaa vuosiksi – parhaillaan toteutetaan kampusta ja joukkoliikennekantta

Turun laajassa kaupunkikehityshankkeessa asemakaavoitusta tehtiin yhtäaikaisesti hanke- ja toteutussuunnittelun kanssa. Se nopeutti merkittävästi rakentamisen käynnistymistä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 16. lokakuuta 2026, 8:01
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Kupittaan kärjessä riittää rakennettavaa vuosiksi – parhaillaan toteutetaan kampusta ja joukkoliikennekantta
Taito-kampuksella asennetaan parhaillaan julkisivuelementtejä. Kuvassa valmistellaan asennusta laittamalla rungon kiinnityskiskot valmiiksi. Kuva: Vesa-Matti Väärä

Turun Kupittaan kärjen alue on laaja ja monipuolinen kaupunkikehityshanke, joka pitää sisällään toimitilarakentamista, infraa ja asuntoja. Toteutuksen käynnistymistä edisti se, että allianssi teki hankkeen yleissuunnitelman eli asemakaavoituksen viitesuunnitelman. Samassa yhteydessä valmistuivat myös korttelisuunnitelma ja suunnitteluohjeet alueelle.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Yritystilaus useammalle käyttäjälle

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Kupittaan kärjessä riittää rakennettavaa vuosiksi – parhaillaan toteutetaan kampusta ja joukkoliikennekantta”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset