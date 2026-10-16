Kupittaan kärjessä riittää rakennettavaa vuosiksi – parhaillaan toteutetaan kampusta ja joukkoliikennekantta Turun laajassa kaupunkikehityshankkeessa asemakaavoitusta tehtiin yhtäaikaisesti hanke- ja toteutussuunnittelun kanssa. Se nopeutti merkittävästi rakentamisen käynnistymistä.

Turun Kupittaan kärjen alue on laaja ja monipuolinen kaupunkikehityshanke, joka pitää sisällään toimitilarakentamista, infraa ja asuntoja. Toteutuksen käynnistymistä edisti se, että allianssi teki hankkeen yleissuunnitelman eli asemakaavoituksen viitesuunnitelman. Samassa yhteydessä valmistuivat myös korttelisuunnitelma ja suunnitteluohjeet alueelle.