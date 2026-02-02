Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
Rakennusliitto: Harmaan talouden torjuntaverkosto myös Suomeen

”Rehellisin keinoin kilpailevien yritysten olisi aika tehdä selkeä pesäero rakennusalan harmaan talouden toimijoihin”,  Rakennusliiton harmaan talouden vastaisen työryhmän puheenjohtaja Janne Gren toteaa.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. helmikuuta 2026, 13:36
Rakennusliiton työryhmän mielestä etenkin pääurakoitsijan vastuuta tulisi lisätä koko urakointiketjussa. Samalla karsittaisiin aliurakointiin piilotettu kevytyrittäjyys.

Rakennusliiton harmaan talouden vastaisen työryhmän mielestä Suomeen tarvitaan koko toimialan yhteinen torjuntaverkosto.

