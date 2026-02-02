Rakennusliitto: Harmaan talouden torjuntaverkosto myös Suomeen
”Rehellisin keinoin kilpailevien yritysten olisi aika tehdä selkeä pesäero rakennusalan harmaan talouden toimijoihin”, Rakennusliiton harmaan talouden vastaisen työryhmän puheenjohtaja Janne Gren toteaa.
Rakennusliiton harmaan talouden vastaisen työryhmän mielestä Suomeen tarvitaan koko toimialan yhteinen torjuntaverkosto.
