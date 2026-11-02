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Kategoriat Ympäristö Rakennustuote Tutkimus Uutiset

Finnsementti uusi strategiansa – kehitysluuppi vähähiilisyyteen ja uusiin seosaineisiin

Yhtö lisää panoksia etenkin seosainetutkimukseen ja uusien tuotteiden kehittämiseen.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 2. marraskuuta 2026, 8:53
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Toimitusjohtaja Annina Tuomisen mukaan muun muassa sementtiklinkkerin korvaavat seosaineet ovat tärkeä osa päästövähennystyötä. Niillä on myös iso merkitys koko rakennusalalle. (Kuva: Finnsementti)

Finnsementti on päivittänyt tulevien vuosien liiketoimintastrategiaansa. Sen mukaan yhtiö aikoo olla kuluvalla vuosikymmenellä oman alansa edelläkävijä erityisesti vähähiilisyydessä sekä sementin seosaineiden asiantuntijuudessa ja tuotannossa.

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