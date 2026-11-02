Finnsementti uusi strategiansa – kehitysluuppi vähähiilisyyteen ja uusiin seosaineisiin
Yhtö lisää panoksia etenkin seosainetutkimukseen ja uusien tuotteiden kehittämiseen.
Finnsementti on päivittänyt tulevien vuosien liiketoimintastrategiaansa. Sen mukaan yhtiö aikoo olla kuluvalla vuosikymmenellä oman alansa edelläkävijä erityisesti vähähiilisyydessä sekä sementin seosaineiden asiantuntijuudessa ja tuotannossa.
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