Hyvän rakentamisen palkinto meni BST-Arkkitehtien suunnittelemalle kohteelle
Palkinnon voittaneen As oy Nikaman yksi arkkitehtoninen erikoisuus on kaupunkitasku.
BST-Arkkitehtien suunnittelema As oy Tampereen Nikama palkittiin 3.11.2026 Hyvän rakentamisen palkinnolla. Vuosittain jaettavan tunnustuksen tarkoituksena on edistää laadukasta rakentamista Tampereella. Palkinnon myöntää Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto.
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