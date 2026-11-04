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Hyvän rakentamisen palkinto meni BST-Arkkitehtien suunnittelemalle kohteelle

Palkinnon voittaneen As oy Nikaman yksi arkkitehtoninen erikoisuus on kaupunkitasku.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 4. marraskuuta 2026, 10:19
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Ei kommentteja artikkeliin Hyvän rakentamisen palkinto meni BST-Arkkitehtien suunnittelemalle kohteelle
Palkitun As oy Nikaman arkkitehtonisesti uniikki kaupunkitasku. Kuva: Marko Kallio/Skyfox

BST-Arkkitehtien suunnittelema As oy Tampereen Nikama palkittiin 3.11.2026 Hyvän rakentamisen palkinnolla. Vuosittain jaettavan tunnustuksen tarkoituksena on edistää laadukasta rakentamista Tampereella. Palkinnon myöntää Tampereen kaupungin yhdyskuntalautakunnan ympäristö- ja rakennusjaosto.

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