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Kategoriat Työelämä Infra Tutkimus Uutiset

Yrjö Matikainen -tunnustuspalkinto Timo Tirkkoselle

Pitkäjänteinen työ suomalaisen siltaosaamisen hyväksi huomioitiin Siltapäivillä Tampereella.

Kirjoittaja Heikki Heikkonen
Kirjoitettu 5. marraskuuta 2026, 9:47
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TkL Timo Tirkkonen palkittiin pitkäjänteisestä työstä suomalaisen siltaosaamisen hyväksi. Kuva: Mirkku Merimaa/RIL.

RIL ry on myöntänyt vuoden 2026 Yrjö Matikainen -tunnustuspalkinnon TkL Timo Tirkkoselle. Joka toinen vuosi jaettava palkinto myönnetään henkilölle, joka on tehnyt pitkän ja erityisen ansiokkaan työn silta- ja rakennetekniikan kehittämiseksi Suomessa.

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