Yrjö Matikainen -tunnustuspalkinto Timo Tirkkoselle
Pitkäjänteinen työ suomalaisen siltaosaamisen hyväksi huomioitiin Siltapäivillä Tampereella.
RIL ry on myöntänyt vuoden 2026 Yrjö Matikainen -tunnustuspalkinnon TkL Timo Tirkkoselle. Joka toinen vuosi jaettava palkinto myönnetään henkilölle, joka on tehnyt pitkän ja erityisen ansiokkaan työn silta- ja rakennetekniikan kehittämiseksi Suomessa.
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