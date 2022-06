Vuoden silta yhdistää Länsiterminaalin ja Jätkäsaaren

Helsingin Jätkäsaaressa sijaitseva Atlantinsilta on valittu Vuoden silta 2022 -tunnustuksen saajaksi. Niin teknisesti kuin esteettisesti hallittu ja viimeistelty silta on näyttävä maamerkki kasvavan merellisen kaupunginosan kupeessa. Sillan suunnittelusta on vastannut WSP Finland Oy ja rakennuttamisesta YIT Suomi Oy.

Tänä vuonna kilpailun teemana oli raideliikenneympäristön sillat. Atlantinsilta sujuvoittaa huomattavasti alueen liikennettä, sillä siltaa pitkin kulkee autoliikenteen lisäksi kolme eri raitiovaunulinjaa, ja sillan molemmilla puolilla on myös leveät jalankulku – ja pyöräilykaistat.

Kilpailun tuomariston mukaan sillan jokainen osa on suunniteltu ja toteutettu harkitusti ja laadukkaasti.

”Sillan olemuksessa on tavoitettu hyvin paikan henki ja uudelle kaupunginosalle asetetut laatutavoitteet”, toteaa tuomariston puheenjohtaja Ville Alajoki.

Sillan pääsuunnittelijana toimineen WSP:n Niklas Gordinin mukaan sijainti uuden merellisen asuinalueen vieressä oli yksi suunnittelun tärkeimmistä lähtökohdista.

”Teräsbetoniseen kehälaattasiltaan päädyttiin, koska siltakannesta haluttiin mahdollisimman ohut ja sillasta matala, jolloin näkymää merelle ei rajoitettaisi liikaa”, Gordin kertoo.

Silta rakennettiin entisen satama-altaan alueella, täyttömaan päälle, joten pohjatöiden täytyi olla erityisen perusteellisia. Alueella tehtiin ennen rakentamista suunnitteluun liittyviä suuria ruoppaustöitä ja maaperä sillan päädyissä vaati tarkkaa suunnittelua.

”Lopulta silta perustettiin porapaalujen varaan. Sillan itäpäähän rakennettiin yhteensä 2 900 neliömetrin kokoinen paalulaatta”, Gordin kertoo.

Tuomariston mukaan silta on koostaan huolimatta linjakas ja kevyen oloinen. Y-muotoisten välitukien esteettisyys on viety tavanomaista pidemmälle tinkimättömällä muotoilulla. Välituet myös vaativat suunnitteluvaiheessa innovatiivisia ratkaisuja.

”Molempiin suuntiin kaltevat pilarit aiheuttavat kanteen vetovoimia sekä sillan suuntaan että poikkisuuntaan. Pituussuuntainen veto otettiin vastaan jänneteräksin ja poikittainen harjateräksin”, Gordin kertoo.

Atlantinsilta

Tilaaja: Helsingin kaupunki

Projektinjohtaja: Jukka Repo

Suunnittelu: WSP Finland Oy

Siltasuunnittelu: Niklas Gordin, Simo Rautajärvi, Harri Pehkonen, Mikko Toola ja Atte Mikkonen

Geosuunnittelu: Juha Auvinen, Lassi Ohtonen

Muotoilu: Verna Vaarna, Simon Örnberg

Valaistussuunnittelu: Teemu Skogberg

Pääurakoitsija: YIT Suomi Oy

Projektipäällikkö: Jarno Ylönen

Vastaava työnjohtaja: Mikko Saresma

Työnjohtajat/työmaainsinöörit: Santeri Antinmaa, Veikko Sahi, Santtu Koskinen, Pasi-Pekka Hyötyläinen, Risto Sell, Henna Haltia, Sami Tanska, Jyrki Jussila

Valvonta: Rakennuttajatoimisto HTJ. Miika Hämäläinen

Vuoden Silta -kilpailu

RIL myöntää vuosittain Vuoden silta -palkinnon kohteelle, joka edustaa korkealuokkaista ja laadukasta suomalaista siltasuunnittelu- ja sillanrakennusosaamista. Vuodesta 2001 jaetulla palkinnolla halutaan nostaa sillansuunnittelun tasoa maassamme.

Kilpailussa huomioidaan uudiskohteiden lisäksi myös ensiluokkaiset korjatut siltakohteet. Erityistä huomioita on kiinnitetty sillan tai siltakokonaisuuden istumiseen ympäristöönsä ja siihen, miten hyvin sillan toiminnallisuus on huomioitu. Eduksi on katsottu suunnittelun ja rakentamisen tekniset haasteet ja niiden innovatiivinen ratkaiseminen.