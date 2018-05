Autiotalo rapistui surkeaan kuntoon Helsingin paraatipaikalla – sen remontointi ei kuulu taloyhtiölle, päätti käräjäoikeus

Helsingin käräjäoikeus on linjannut antamassaan tuomiossa, ettei asunto-osakeyhtiö Puistokatu 11 ole vastuussa omistamansa Neitsytpolku 1 A:n surkeaan kuntoon rapistuneen kiinteistön kunnossapitovelvollisuudesta.

Asunto-osakeyhtiö Puistokatu 11 omistaa tontin ja rakennukset osoitteissa Puistokatu 11 A ja Neitsytpolku 1 A. Neitsytpolku 1 A:n myynnissä olevan rapistuneen talon osakkeet omistaa tällä hetkellä Neitsytpolku Holding niminen yritys, joka on oikeudessa yrittänyt velvoittaa asunto-osakeyhtiön maksamaan talon kunnostamisen asuinkäyttöön.

Käräjäoikeus hylkäsi Neitsytpolku Holdingin kanteen kokonaisuudessaan.

Kiinnostava historia

1900-luvun alussa rakennetun pienen punatiilisen kerrostalon historia on mielenkiintoinen, sillä ennen toista maailmansotaa sen osakkeita oli saksalaisen asekauppiaan Willi Daugsin omistuksessa. Sodan jälkeen osakkeet päätyivät Neuvostoliitolle ja Venäjän Federaatiolle.

Talo on ollut 1980-luvulta lähtien lähes autio. Ensimmäisessä kerroksessa toimi vielä 2000-luvun alussa venäläinen matkatoimisto, mutta sekin katosi jo vuosia sitten. Siitä lähtien Helsingin paraatipaikalla Ullanlinnassa sijaitseva talo on maatunut maisemaansa.

Talon rapistuminen ja oikeuden kiista liittyvät asunto-osakeyhtiö Puistokatu 11:n erikoisiin omistussuhteisiin, jotka juontavat 1920-luvulle. Tuolloin Puistokatu 11:n – niin kutsutun ”ison talon” – viereen rakennettiin Neitsytpolku 1A:n rakennus eli niin kutsuttu ”pieni talo”.

Talo on ollut 1980-luvulta lähtien lähes autio.

Pienen talon rakentaminen oli seurausta siitä, että liikemies nimeltä Arthur E. Nikander oli yrittänyt ostaa osia ison talon Puistokadun ja Neitsytpolun puoleiselta tontilta vuonna 1923 varastosuunnitelmaansa varten. Suunnitelma kuitenkin karahti kaupungin rakennusvalvojan asettamaan osittaiseen tontin jakamiskieltoon.

Nikander onnistui käräjäoikeuden mukaan kiertämään jakamiskiellon ehdottamalla, että tontin siitä osasta, jolla pieni talo nykyisin sijaitsee, annetaan liikkeelle uusia osakkeita, jotka hän itse ostaa ja saa näin rakentaa kyseiselle tontille uuden rakennuksen.

Samalla asunto-osakeyhtiö Puistokatu 11 ja Nikander tekivät sopimuksen, jonka mukaan Nikanderin sittemmin rakentaman pienen talon kunnossapitovelvollisuus kuului hänelle, ei asunto-osakeyhtiölle.

Käräjäoikeus hylkäsi kanteen

Osakkeet myytiin eteenpäin 2010-luvulla ensin Baltic Helicopters Ltd Oy:lle ja vuonna 2012 ammattimaisille kiinteistösijoittajille ABC Investille ja Cavitasille kahden miljoonan euron kauppahintaan. Nämä siirsivät osakkeet vuonna 2013 yhdessä omistamalleen Neitsytpolku Holdingille.

Neitsytpolku Holding on sitä mieltä, että pienen talon kunnostus on sen omistajan eli asunto-osakeyhtiö Puistokatu 11:n vastuulla. Siksi se pyysi käräjäoikeutta vahvistamaan, että asunto-osakeyhtiö Puistokatu 11 on vastuussa pienen talon kunnossapidosta ja se on velvollinen kunnostamaan pienen talon ensisijassa asuinkäyttöön sekä saattamaan sen samaan kuntoon kuin ison talon.

Lisäksi Neitsytpolku Holding vaati, että kunnossapitotyöt saatetaan loppuun 1,5 vuodessa. Neitsytpolku Holding vaati asunto-osakeyhtiöltä myös satojatuhansia euroja korvausta saamatta jäänestä vuokratulosta vuodesta 2014 lähtien.

Käräjäoikeus hylkäsi Neitsytpolku Holdingin kanteen, koska yrityksellä oli sen mukaan kauppaa tehdessään ollut tieto rakennuksen huonosta kunnosta sekä Nikanderin ja asunto-osakeyhtiön tekemän sopimuksen sisällöstä.

Käräjäoikeuden mukaan ei ole olemassa mitään selvitystä siitä, miten asunto-osakeyhtiön ja Nikanderin tekemä sopimus on kulkeutunut Nikanderin seuraajille, kuten Neuvostoliitolle. Varmaa on vain, että asunto-osakeyhtiön ja Nikanderin välistä sopimusta on noudatettu lähes 90 vuoden ajan.

”Kiinnostuneita on useita”

Asunto-osakeyhtiö Puistokatu 11 on huolehtinut ison talon kunnossapidosta, mutta pienessä talossa ei ole tehty kunnossapitotoimia. Pienen talon osakkeenomistajat eivät ole joutuneet vastikkeen muodossa osallistumaan ison talon kunnossapitoon.

Käräjäoikeuden mukaan Nikander on rakennuttanut pienen talon itsenäisesti, eikä asunto-osakeyhtiö Puistokatu 11 ole hyväksynyt sen kunnossapitovastuuta. Näin ollen asunto-osakeyhtiöllä ei ole kunnossapitovelvoitetta pienen talon osalta.

Pienen talon osakkeenomistajat eivät ole joutuneet vastikkeen muodossa osallistumaan ison talon kunnossapitoon.

Neitsytpolku Holding joutuu maksamaan asunto-osakeyhtiö Puistokatu 11:lle oikeudenkäyntikuluja 135 000 euroa.

Neitsytpolku Holdingin hallituksen puheenjohtaja Matti Lämsä kertoo, ettei yritys ole vielä päättänyt valittaako se tuomiosta. Itse rakennus on myynnissä.

”Kiinnostuneita on useita”, Lämsä sanoo.