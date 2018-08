Biltema-konserni alkaa rakentaa uusia tavarataloja kiihtyvässä tahdissa

Samalla yhtiö uudistaa kaikkia Biltema-maita koskevien rakennustoimien koordinoimiseksi konsernin yhteistä kiinteistöyhtiötä, Buffin Real Estatea. Se vaihtaa muun muassa nimensä Biltema Real Estateksi.

”Suomessa peräänkuulutamme edelleen paikallisten maanomistajien ja vaikuttajien aktiivisuutta aivan prosessin alusta alkaen”, Suomen Biltema Real Estaten kiinteistö- ja rakennusprojektivastaava Ronny Haglund sanoo tiedotteessa.

Biltemalla on nykyään yhteensä 140 tavarataloa Norjassa, Ruotsissa, Suomessa ja Tanskassa, ja useita uusia on tarkoitus rakentaa lähivuosina. Suomessa Biltema-tavarataloja on 15. Suurin osa Biltema-tavarataloista, eli kaikkiaan 800 000 neliömetriä, on Biltema Real Estaten omistuksessa. Lisäksi yhteensä 200 000 lisäneliötä on parhaillaan rakenteilla ja suunnitteilla.

Bilteman strategiana on ostaa tontti ja rakentaa sille tavaratalo laadukkaasti ja ympäristöystävällisesti. Tavaratalo tontteineen jää Bilteman omistukseen ja hallintaan.

”On sekä asiakkaiden että henkilökunnan kannalta ehdottomasti parempi, että itse rakennamme ja omistamme kaikki tavaratalomme.”

Biltema rahoittaa tavaratalojen rakentamisen itse. Kiinteistöihin ei siis ole käytetty lainkaan lainarahaa.

”Koko Biltema-konsernin perusperiaatteena on, ettemme halua olla pankkien tai muiden ulkopuolisten rahoittajien käsissä.”