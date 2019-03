Uudisasuntorakentajien asiakastyytyväisyys koheni selvästi

Uudisasunnon ostajien keskimääräinen asiakastyytyväisyys on kohentunut huomattavasti vuoden aikana. Tämä käy ilmi tutkimuslaitos Epsi Ratingin toteuttamasta tutkimuksesta.

Asiakastyytyväisyyden mittaamiseen osallistui vuoden 2018 osalta kuusi alan merkittävää toimijaa. Niiden keskimääräinen asiakastyytyväisyys oli 78,8 indeksipistettä. Lukema nousi neljä pistettä vuodessa, mitä Epsi Rating pitää harvinaisen suurena nousuna yhden vuoden aikana.

Peab taas ykkönen

Parhaaseen asiakastyytyväisyyteen ylsi edellisvuoden tapaan Peab, ja huonoin lukema oli Lujatalolla. Tutkimuksessa kuitenkin huomautetaan, että Lujatalon arviot ovat muita epätarkempia merkittävästi muita rakennusliikkeitä korkeamman hajonnan sekä pienemmän otannan vuoksi. Lisäksi Lujatalonkin 74,1 pistettä on hyvin lähellä erittäin hyvän asiakastyytyväisyyden 75 pisteen rajaa.

Uudisasuntorakentamisen asiakastyytyväisyys 2018 Peab 80,1 pistettä

Skanska 79,6 pistettä

YIT 79,4 pistettä

Toimiala 78,8 pistettä

SRV Rakennus 78,2 pistettä

Bonava 77,4 pistettä

Lujatalo 74,1 pistettä Vuoden takaisen tutkimuksen yhtiöistä jäivät pois silloin jumboksi sijoittunut Pohjola Rakennus ja YIT:hen yhdistynyt Lemminkäinen. Epsi Ratingin asiakastyytyväisyysindeksin asteikko on 0–100, jossa 75 pistettä ylittävät lukemat tarkoittavat, että asiakas on erittäin tyytyväinen, pisteillä 60–75 asiakas on tyytyväinen ja pisteillä 0–60 tyytymätön.

Erot kaikkien tutkimukseen osallistuneiden yritysten välillä olivat melko pieniä, sillä korkeimman ja alhaisimman asiakastyytyväisyyden saavuttaneen rakennusliikkeen välinen ero oli nyt vain 6 indeksipistettä, kun ero oli 10 indeksipistettä vuonna 2017 ja 16 pistettä vuonna 2016.

Kaikki osallistuneet yritykset onnistuivat parantamaan asiakastyytyväisyyttään edellisvuodesta. Peab oli niin hyvä jo vuosi sitten, että se paransi vähiten, 0,6 pistettä. Eniten, 8,6 pistettä, puolestaan paransi SRV. Myös Bonava kohensi selvästi, 5,0 pistettä.

”Me näemme hyvin harvoin toimialatutkimuksissamme näin suurta kehitystä asiakastyytyväisyyden parantamisessa yhden vuoden aikana. Yritysten on täytynyt panostaa asiakastyytyväisyyteen huomattavan paljon vuoden 2018 aikana”, Epsi Rating Finlandin maajohtaja Heidi Laitinen toteaa raportissa.

Peab on onnistunut erityisesti Helsinki–Uudenmaan alueella, jossa yhtiöllä on noin 5 indeksipistettä korkeampi asiakastyytyväisyys kuin alueen toiseksi parhaalla. Sen sijaan muun Suomen alueella Bonavalla on korkein asiakastyytyväisyys eron seuraavaan ollessa 2,4 indeksipistettä.

Vähemmän valituksia

Tuotelaadun osa-alueella erityisesti asuntojen virheettömyys on parantunut selvästi, keskimäärin 4,6 indeksipistettä, vuoden takaisesta.

Virheettömyyden parannuttua selvästi ei ole yllättävää, että valitusten määrä on laskenut. Kun vuonna 2017 vielä noin joka kolmannella oli aihetta valittaa, viime vuonna joka viidennellä oli valituksen aihetta. Lisäksi 3 prosenttia vastasi, että heillä olisi ollut aihetta valittaa, mutta he eivät kuitenkaan valittaneet. Alhaisempien valitusmäärien lisäksi valitusten käsittely on parantunut huomattavasti, indeksitasolta 54,5 indeksitasolle 62,9.

Asiakkaiden luottamuksessa omaan rakennusliikkeeseensä ja koko rakennusalaan on huomattava, peräti 10,5 indeksipisteen ero oman rakennusliikkeen eduksi. Lisäksi yleisväestön luottamus rakennusalaan on selvästi, 8,5 pistettä, huonompi kuin asunnon ostaneiden. Yleisväestön keskuudessa luottamus rakennusalaan on Helsinki–Uudenmaan alueella vielä 7 indeksipistettä huonompi kuin muualla Suomessa.

”Tuloksista näemme, että luottamus rakennusalaa kohtaan on alhainen yleisesti kuluttajien kesken, eli niin sanotun suuren yleisön mielikuva alasta on heikko. Kun taas puhutaan oikeista kokemuksista, joita kuluttaja on kokenut, luottamus on korkeammalla.”

Mielenkiintoinen tutkimustieto on, että YIT:n kanssa yhdistynyt ja nyt jo nimenä historian lehdille jäänyt Lemminkäinen oli yleisväestön keskuudessa tunnetuin rakennusliike ennen YIT:tä. Sitä seurasivat järjestyksessä Skanska, Lujatalo, SRV ja Hartela.

Tehtiin kolmatta kertaa

Tutkimuksen kohderyhmä koostui suomalaisista yksityisasiakkaista, jotka ovat ostaneet uudisasunnon ja joiden asunto on luovutettu vuonna 2018. Haastateltavat poimittiin satunnaisotantana RT:n jäsenyritysten asiakasrekistereistä. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluna tammi-helmikuussa 2019, ja siihen osallistui 818 asunnonostajaa. Lisäksi tunnettuustutkimukseen haastateltiin satunnaisotannalla 262 Suomessa asuvaa yli 18-vuotiasta. Tutkimus tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2017.