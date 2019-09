Jatke rakentaa yli sadan asunnon kohteen Tampereen Vuorekseen

Hanke käynnistyi välittömästi, ja muuttovalmiina noin 4 600 neliömetrin kokonaisuuden on määrä olla joulukuussa 2020.

As Oy Vuoreksen Kosmos sijaitsee uudella Isokuusen alueella. Kosmoksen asuntojen koko vaihtelee 27,5 neliömetristä 81 neliömetriin.

”Kohteeseen rakennetaan asukkaiden käyttöön viihtyisät yhteistilat, muun muassa saunaosasto, ulkoterassi sekä oleskelutila. Lisäksi korttelimainen piha-alue mahdollistaa viihtyisien oleskelu- ja viheralueiden rakentamisen”, Jatke Pirkanmaa oy:n hankekehitysjohtaja Jari Seppälä sanoo tiedotteessa.

”Kohde on varustettu uudella ekologisella hulevesijärjestelmällä, jätehuolto on toteutettu jätteiden putkikeräysjärjestelmällä ja asukkaiden yhteiskäyttöön on varattu hybridiauto”, Seppälä jatkaa.

Vuoreksen Puutarhakorttelin edustajan mukaan kaikki kohteen isot asunnot on jo varattu.