”Tavallisten ihmisten asuinalueella” Helsingissä aloitetaan tänä vuonna jo yli 800 asuntoa

Tänään 26. syyskuuta muurattiin alueen ensimmäisten asuinkohteiden peruskivi. Bonavan kotikortteliksi kutsuttuun kohteeseen tulee kolme kerrostaloa, joista kohteessa nimeltä Postinkantaja 1 on vuokra-asuntoja, Postinkantaja 2:ssa hitas-asuntoja ja Postinkantaja 3:ssa omistusasuntoja.

Hitas-kohteessa asuntoja on 57 kappaletta ja omistuskohteessa 96. Vuokra-asunnoista koostuva kohde valmistuu Icecapital Housing Fund V:n omistukseen, ja siinä on 74 asuntoa.

Kaikkien kolmen kohteen on määrä valmistua vuoden 2020 lopulla. Ne sijoittuvat Postipuiston asuinalueen lounaiskulmaan Keskuspuiston läheisyyteen.

Havainnekuva tulevasta Postipuiston alueesta. Kuva: Bonava

Rakentaminen jatkuu koko 2020-luvun ajan

Alueelle tulee asuntoja kaikkiaan noin 5 700 asukkaalle. Kaupungin toiveena oli, että alueella olisi sekaisin asumista, palveluja sekä työpaikkoja. Tulossa on jollakin aikataululla myös päiväkoteja, alakoulu, kaupallisia palveluita sekä yhteistila asukkaille.

Syksyn aikana talonrakennus alkaa Bonavan lisäksi Firan, TA-Rakennuttajan, Rakennusliike Evälahden ja Helsingin kaupungin asuntotuotannon työmailla. Kaikkiaan alueella käynnistyy tänä vuonna yli 800 asunnon rakentaminen.

Alueen rakentaminen jatkuu 2020-luvun loppupuolelle saakka.

Tulossa on umpikortteleita ja perheasuntoja

Postipuiston on määrä olla arkkitehtuuriltaan selvästi kantakaupunkimaista rakentamista umpikortteleineen. Sisäpihojen sekä kaupunginosapuiston on tarkoitus lisätä alueen viihtyisyyttä.

Alueelle rakennetaan etenkin perheasuntoja, joiden keskipinta-ala on vähintään 80 neliötä.

Peruskiven muuraustilaisuuden avanneen apulaispormestari Anni Sinnemäen mukaan tarkoituksena on tehdä niin sanottu tavallisten ihmisten asuinalue. Hän kiitti tilaisuudessa hyvin sujunutta kumppanuuskaavoituksen prosessia sekä alueelta asunnon jo varanneita tai ostaneita tulevia asukkaita heidän ’pioneerihengestään’.

Asuinalueelta on tarkoitus toteuttaa hyvät jalankulku- ja polkupyöräily-yhteydet Keskuspuistoon ja Käpylän aseman suuntaan. Ilmalan ja Käpylän asemien läheisyyden ja toimivien bussiyhteyksien on tarkoitus taata hyvät joukkoliikennejärjestelyt. Alueelle on suunniteltu raitiotievaraus. Asukaspysäköinti toteutetaan keskitetysti pääosin nimeämättöminä paikkoina.

Postipuiston alueesta noin 95 prosenttia on kaupungin omistuksessa. Kaavaratkaisu on tehty kaupungin aloitteesta. Muut maanomistajat ovat Posti Kiinteistöt oy, Liikennevirasto ja Senaatti-kiinteistöt.