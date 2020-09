Laadun rakentaja -ehdokas Tom Helenius johtaa tiukasti, mutta innostavasti

Maalaus- ja tasoitetöiden jälkeen Tom Heleniuksella oli vuorossa kosteusvahinko- ja kylpyhuonekorjauksia eri yrityksissä ”toisten rakentajien jälkiä korjaillen ja työssä oppien”.

NCC:n palvelukseen Tom Helenius siirtyi vuonna 2003 ja opiskeli työn ohella työnjohtajaksi valmistuen Metropoliasta vuonna 2008.

Alkuvuodesta 2017 Helenius siirtyi Bonava Suomi oy:lle, jossa hän on toiminut Espoon Vermonniityn hankkeiden työmaan päällikkönä ja vastaavana työnjohtajana. Heleniuksen johdolla alueelle on rakennettu viisi asuinrakennusta ja pysäköintihalli.

Katso alta video Tom Heleniuksesta. Juttu jatkuu videon jälkeen.

Itsekriittisyys ajaa jatkuvaan kehittämiseen

”Olen saanut koottua tänne keskenään hyvin toimeen tulevan ja osaavan työnjohtotiimin. Urakoitsijoina on monia nuoria kehityshakuisia ja -kykyisiä yrityksiä”, Helenius kertoo.

”Minua ajaa eteenpäin se, että olen hyvin kriittinen omaan tekemiseeni. Haen aina sitä, että voimmeko tehdä jotain toisin ja paremmin – niin tuotannollisesti kuin taloudellisesti – koko ajan korkea loppulaatu tähtäimessä.”

Hyvä esimerkki tuottavuutta tehostavasta innovaatiosta on se, että uusimmissa kohteissa perinteinen tuuletettu yläpohjarakenne on siirretty normaalista kattotuolirakenteesta tehtaaseen.

”Tämä on erittäin paljon nopeampi tapa toimia ja saada koko rakennus sääsuojaan. Näin pystymme tekemään sen muutamassa päivässä, kun perinteisellä tavalla siinä olisi mennyt kuukauden päivät.”

”Pedantti ja huomaavainen”

Kahdessa Heleniuksen johtamassa hankkeessa on rakennustyön tarkkailijana toiminut Ismo Sädekari Projektinuotti oy:stä. Hänellä on laaja vertailupohja rakennuttajista ja urakoitsijoista.

”Kyllä Tom kuuluu priimusten joukkoon. Hän on tiukka ja tarkka, mutta oikeudenmukainen johtaja. Hän hallitsee niin aikatauluhallinnan, työvaiheiden sujuvan rytmittämisen, logistiikan, rakenneratkaisut kuin työturvallisuuden. Ja mikä tärkeintä, hän jakaa innostuksensa omaan organisaatioon ja urakoitsijoihin”, Sädekari kiittää.

Työturvallisuus lähtee Heleniuksen mukaan työmaan järjestyksestä, siisteydestä ja siitä, että työnaikainen valaistus on kunnossa. ”Työturvallisuuden takaa tehokkaasti myös se, että käytämme ammattitaitoista työvoimaa, josta meillä on hyvät kokemukset. He osaavat hommansa eivätkä ota turhia riskejä.”

Asiakaslähtöisyys avainasemassa

Asiakaslähtöisyys ohjaa Heleniuksen kaikkea toimintaa. Hänelle on tärkeää, että asiakkaat ovat asiakaspalveluun ja lopputuotteisiin tyytyväisiä.

Viimeistely- ja luovutusvaiheessa varataan kaikille osapuolille riittävästi aikaa varmistaa töiden valmistuminen ajoissa ja laadukkaasti.

Helenius soveltaa asiakaslähtöisyyttä myös työmaan johtamisessa. ”Jokainen urakoitsija, joka tulee meille töihin, on minulle asiakas niin kauan, kunnes luovutan mestan hänelle. Sen jälkeen meillä kääntyy asiakassuhde niin, että minä olen hänen asiakkaansa ja hän alkaa palvella minua.”

Työmaiden valvonnassa Helenius panostaa visuaaliseen seurantaan ja dokumentointiin. Valokuvia tulee otettua jopa toista tuhatta päivässä. Drone-kuvauksella hän saa nopeasti havainnollisen kuvan työmaan tilanteesta.

Tom Helenius

Syntynyt 1967 Helsingissä, asuu nykyisin Kauniaisissa

Maalarin ammattitutkinto iltalinjalla

1988 alkaen maalaus-, tasoite- ja laattatöitä sekä kosteusvahinko- ja kylpyhuonekorjauksia useissa yrityksissä

2003 alkaen NCC:n palveluksessa työnjohtajana, joksi valmistui Metropoliassa 2008

2017 Bonava Suomi oy:ssä työmaan päällikkö ja vastaava työnjohtaja

Harrastaa muun muassa ratsastusta

Laadun rakentaja 2020

Rakennustyömaiden työnjohtajille ja -tekijöille tarkoitetun kilpailun tarkoituksena on nostaa esiin laadukasta ja esimerkillistä työtä tekeviä rakentamisen ammattilaisia. Laadun rakentaja voi olla kunnostautunut laatua parantavilla oivalluksilla, yhteistyökyvyllä, ammattiylpeydellä ja oikealla asenteella tai kehittämillään menetelmillä ja työtavoilla.