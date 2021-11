Nrep osti 8,6 miljoonalla Senaatilta Espoon Otaniemessä sijaitsevan tontin

Jatkossa tontista ja sen kehittämisestä vastaa kiinteistösijoitus- ja kehitysyhtiö Nrep. Kauppahinta oli 8,55 miljoonaa euroa.

Tontilla on voimassa asemakaava, jonka mukainen käyttötarkoitus on hotelli- ja huoneistohotellirakennusten korttelialue. Kaavan mukaan tontille saa sijoittaa myös toimisto- ja liiketilaa, julkisia ja yksityisiä palveluja ja polttoaineen jakeluaseman. Rakennusoikeutta tontilla on 24350 kerrosneliömetriä.

Tontti sijaitsee näkyvällä paikalla Kehä I:n ja Raide-Jokerin pysäkin vieressä, ja se on aiemmin ollut tutkimuskäytössä.

Senaatilla on Otaniemessä vireillä useita kehityshankkeita esimerkiksi Kemistin, Kivimiehen ja Biologin alueilla, joissa tavoitellaan uutta rakentamista ja käyttötarkoituksia alueelle. Kehitettävien alueiden tonteista järjestetään tarjouskilpailut lähivuosien aikana.