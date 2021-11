Uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo etenee – Helsingin kaupunginhallitus hyväksyi säätiön perustamisen

Helsingin kaupunginhallitus on hyväksynyt Suomen arkkitehtuuri- ja designmuseosäätiön perustamisen yhdessä valtion kanssa. Samalla kaupunginhallitus on päätti osoittaa 25 000 euron suuruisen määrärahan säätiön peruspääomaa varten. Kaupunginhallituksen päätös on ehdollinen, kunnes valtio on tehnyt vastaavan päätöksen.

Säätiön tarkoituksena on edistää ja tukea arkkitehtuuri- ja designmuseotoimintaa sekä tehdä tunnetuksi arkkitehtuuria ja muotoilua. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö perustaa uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon Helsingin Eteläsatamaan.

Valtion ja kaupungin on tarkoitus pääomittaa museosäätiötä saman suuruisin osuuksin. Tavoitteena on, että pääoman määrä olisi yhteensä 150 miljoonaa euroa siten, että valtion ja kaupungin osuudet olisivat kummankin 60 miljoonaa euroa ja yksityisen pääoman osuus vähintään 30 miljoonaa euroa. Yksityisen pääoman hankkiminen on perustettavan museosäätiön tehtävä.

Päätös uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon toteuttamisesta ja säätiön pääomittamisesta tehdään suunnittelu- ja selvitysaineiston valmistuttua. Päätös edellyttää valtion, kaupungin, yksityisten pääomittajien sekä nykyisten Arkkitehtuurimuseon ja Designmuseon säätiöiden hyväksyntää.