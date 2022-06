Are ja Biomedicum sopivat viiden kiinteistön kiinteistönhuollosta Helsingissä

Are ja Kiinteistö Oy Biomedicum Helsinki solmivat yhteistyösopimuksen Helsingin Meilahdessa sijaitsevien viiden kiinteistön kiinteistöhuollosta.

Aren sopimus kattaa Biomedicum Helsinki 1- ja Biomedicum Helsinki 2U -kiinteistöt sekä niiden yhteydessä Tukholmankadulla sijaitsevat kolme kiinteistöä.

Are huolehtii kiinteistöjen päivittäisestä huollosta ja teknisistä huolloista.

Biomedicumin kiinteistöissä on muuntojoustavia laboratorio- ja toimistotiloja yhdistettynä opetus- ja kokoustiloihin. Kiinteistössä on myös olosuhdevalvottuja tiloja. Laboratoriotiloissa on erilaisia puhtaustasoja, jotka tulee huomioida kiinteistössä työskennellessä.

Biomedicum Helsinki 2A, 2B ja 2C ovat pääosin toimistokiinteistöjä, joista osa toimii potilasvastaanottotiloina. Kiinteistöjen yhteispinta-ala on yli 91 000 neliötä.

Yhteistyösopimus astui voimaan kesäkuun alusta.