Kustannukset laskivat maarakentamisessa
Muutos viime vuodesta vaihteli osaindeksittäin.
Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 1,6 prosenttia vuoden 2024 syyskuussa vuoden takaiseen verrattuna.
Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin kalliorakenteiden 0,8 prosentin ja päällysteiden -5,7 prosentin välillä.
Kustannustekijöittäin tarkasteltuna 2024 syyskuussa suurin kustannusnousu vuoden takaisesta oli ostetuissa konepalveluissa, joissa nousua oli 3,1 prosenttia.
Kustannustekijöittäin tarkasteltuna oman kaluston kustannukset laskivat vuodessa eniten eli 6,8 prosenttia.
Kustannustekijöittäin tarkasteltuna materiaaleissa bitumien ja muovituotteiden kustannukset laskivat vuodessa eniten´. Niissä laskua oli 12,0 prosenttia.
Edellisestä kuukaudesta kokonaisindeksi laski 0,9 prosenttia.
