Kustannukset laskivat maarakentamisessa

Muutos viime vuodesta vaihteli osaindeksittäin.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 23. lokakuuta 2024, 8:36
Kuvituskuva. Kuva: Seppo Mölsä
Tilastokeskuksen mukaan maarakennusalan kustannukset laskivat 1,6 prosenttia vuoden 2024 syyskuussa vuoden takaiseen verrattuna.

Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin kalliorakenteiden 0,8 prosentin ja päällysteiden -5,7 prosentin välillä.

Kustannustekijöittäin tarkasteltuna 2024 syyskuussa suurin kustannusnousu vuoden takaisesta oli ostetuissa konepalveluissa, joissa nousua oli 3,1 prosenttia.

Kustannustekijöittäin tarkasteltuna oman kaluston kustannukset laskivat vuodessa eniten  eli 6,8 prosenttia.

Kustannustekijöittäin tarkasteltuna materiaaleissa bitumien ja muovituotteiden kustannukset laskivat vuodessa eniten´. Niissä laskua oli  12,0 prosenttia.

Edellisestä kuukaudesta kokonaisindeksi laski 0,9 prosenttia.

