Rautatientorin metroaseman jättiremontin hinta karkasi
Aseman remontin hinta yli kaksinkertaistuu alkuperäisestä. Uusi hinta-arvio on nyt yli 16 miljoonaa euroa.
Rautatientorin metroaseman jättiremontti tuli aiottua huomattavasti kalliimmaksi. Remontin hintalappu kaksinkertaistuu alkuperäisestä arviosta.
