Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Infra

Rautatientorin metroaseman jättiremontin hinta karkasi

Aseman remontin hinta yli kaksinkertaistuu alkuperäisestä. Uusi hinta-arvio on nyt yli 16 miljoonaa euroa.

Kirjoittaja HS / Sami Takala
Kirjoitettu 22. lokakuuta 2024, 8:26
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Rautatientorin metroaseman jättiremontin hinta karkasi
Arkistokuva.

Rautatientorin metroaseman jättiremontti tuli aiottua huomattavasti kalliimmaksi. Remontin hintalappu kaksinkertaistuu alkuperäisestä arviosta.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Rautatientorin metroaseman jättiremontin hinta karkasi”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset