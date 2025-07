Kaupankäynti Tekovan osakkeella alkoi pörssissä – Tämä on yhtiön arvo Kaupankäynti osakkeella on ollut vähäistä.

Rakennusliike Tekovan osake on ollut tiistaina 17. joulukuuta ensimmäistä päivää kaupankäynnin kohteena Helsingin pörssin First North -markkinapaikalla. Se on samalla merkinnyt myös sitä, että yhtiölle on nyt saatu markkina-arvo.