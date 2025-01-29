Biltema valitsi rakentajan Slovakiasta – ”Useat urakoitsijat keskeyttivät omia töitään maksamattomien laskujen vuoksi” Alihankkijan mukaan pääurakoitsijalla on rästissä maksuja satoja tuhansia euroja.

Kuuntele juttu

Kemissä joulukuussa 2024 valmistuneen Bilteman tavaratalon rakennusurakan maksuista on kiistaa.

Biltema Real Estate Finland valitsi pääurakoitsijaksi teräshallien rakentamiseen erikoistuneen Steelmontin, jonka Suomen sivuliike Steelmont Construction A.S vastasi Kemin hankkeen toteutuksesta.

Emoyhtiö Steelmontin pääkonttori sijaitsee Holíčissa Slovakiassa, missä Ikea on ollut eräs yrityksen merkittävimmistä asiakkaista.

Suomen sivuliikkeen lisäksi Steelmontilla ei muita toimipisteitä.

Suomessa Steelmontilla on ollut rakennustoimintaa kahden vuoden ajan. Yritys on rakentanut kahvilatiloja Suomen Bilteman liiketilojen yhteyteen.

Yritys ilmoittautui alv- ja ennakkoperintävelvolliseksi marraskuussa 2022 sekä työnantajarekisteriin lokakuussa 2024.

Saatavia on erääntynyt

Rakennuslehden tietojen mukaan aliurakoitsijoilla on maksuja Steelmontilla saamatta useita satoja tuhansia euroja.

”Meillä on erääntyneitä saatavia useita kymmeniä tuhansia. Vanhin tällä hetkellä oleva maksamaton lasku on erääntynyt 25.12.2024”, kertoo Kemin Bilteman alihankkijayrityksen toimitusjohtaja.

”Kaikkinensa minun tiedossani on aliurakoitsijoille maksamattomia laskuja satoja tuhansia euroja.”

Alihankkija ei halua nimeään eikä urakoimaansa toimialaa julkisuuteen.

YSE-ehtojen periaate on, että urakkahinta maksetaan työvaiheiden valmistumisen mukaan.

”Maksuvaikeudet aiheuttivat ongelmia”

Alihankkijayrityksen toimitusjohtajan mukaan Bilteman rakennusprojekti kärsi monista ongelmista.

”Aikataulullisesti työmaa oli haastava alusta saakka. Maksuvaikeudet aiheuttivat käsitykseni mukaan suurimman osan ongelmista. Tavarantoimitukset olivat myöhässä, ja useat urakoitsijat keskeyttivät omia töitään maksamattomien laskujen vuoksi”, toimitusjohtaja sanoo.

”Eniten ongelmia aiheutti varmasti vesikaton tiiviiksi saaminen useiden työn keskeytysten vuoksi.”

Työmaan rakennustyömiehet olivat hänen tietojensa mukaan pääosin virolaisia.

”Monessa kohtaa työjärjestykset poikkesivat meidän normaalista rakentamisestamme, mutta tiedossani ei ole, etteikö kaikkea rakentamista olisi tehty kuitenkin lopussa kaikkia lakeja ja määräyksiä noudattaen. Uskon, että loppujen lopuksi kaikki itse rakennuksessa on tehty niin, että ne täyttävät meidän normimme. Suunnittelu oli kokonaisuudessaan suomalaisten suunnittelutoimistojen tekemää.”

Tavaratalon alta purettiin Kemin Tervahalli sekä keila- ja tennishalli. Biltema maksoi tontista kaupungille 250000 euroa. Tonttikaupassa huomioitiin kaupunkikonsernin omistamien rakennusten eli Tervahallin sekä tennis- ja keilahallin purkamiset. Kaupunki saa uudesta kiinteistöstä vuosittain myös useiden kymmenientuhansien eurojen kiinteistöverotuoton.

Liikerakennus on teräsrunkoinen. Alapohjarakenne on maanvarainen teräsbetonilaatta. Rakennuksen teräsrunko on perustettu teräsbetonipaalujen varaan.

7700 neliömetrin kokoisen tavaratalon arkkitehtisuunnittelusta vastasi alalla jo yli kaksi vuosikymmentä toiminut tamperelaislähtöinen Neva Arkkitehdit, joka yhdistyi osaksi Swecoa vuonna 2023. Neva Arkkitehdit on toukokuusta 2024 alkaen toiminut nimellä Sweco Architects.

Taloudelliset loppuselvitykset tekemättä

Steelmont Construction A.S:n Suomen sivuliikkeen Pohjois-Euroopan johtajan Jukka Hirviniemen mukaan kaikki on Kemissä sujunut normaalisti.

”Kohde on tosiaan valmistunut ja meillä on alihankkijoiden ja tilaajan kanssa menossa YSE:n mukaiset taloudelliset loppuselvitykset. Yhden aliurakoitsijan sopimuksen purimme, koska he eivät saaneet urakkaansa valmiiksi. Muutoin kaikki on sujunut hyvin tilaajan ja aliurakoitsijoiden kanssa”, Hirviniemi sanoo.

Steelmontin maksamattomien laskujen osalta Hirviniemi vetoaa tekemättömään loppuselvitykseen.

”Meillä on YSE:n mukaiset taloudelliset loppuselvitykset vielä tekemättä useamman urakoitsijan kanssa ja puutteita on lisäksi vielä korjaamatta. Kuten aiemmin totesin, yhden urakoitsijan sopimus purettiin, koska he olivat suorituksessaan pahasti myöhässä ja työ jäi heidän osaltaan kesken. Siinä ei ollut kuitenkaan kyse mistään viivytyksestä meidän puoleltamme, vaan heille oli maksettu kaikki laskut sopimuksen mukaisesti”, Hirviniemi mainitsee.

”Lakien ja määräyksien toteuttamista koskien voin todeta, että rakennus on suunniteltu suomalaisten suunnittelutoimistojen toimesta, eikä toteuttamisessa ole ollut mitään virheitä. Työmaallemme on myös tehty useita viranomaistarkistuksia koskien muun muassa tilaajavastuulain noudattamista ja kaikissa tarkistuksissa on todettu asioiden olevan kunnossa. Epämääräiset vihjailut määräysten noudattamatta jättämisestä ovat perusteettomia ja vailla totuutta.”

Steelmontin Suomen sivuliikkeellä on myös kaksi muuta Bilteman rakennusrakkaa Suomessa, Lohjalla ja Porvoossa. Rakennuslehden tietojen mukaan molemmissa työmaissa on ollut keskeytyksiä Steelmontin maksuvaikeuksien vuoksi.

Biltema hakee rakennuttamiseen ”optimaalista hinta-laatusuhdetta”

Kohteiden tilaajan Biltema Real Estate Finlandin kiinteistöpäällikkö Ronny Haglund ei ota kantaa Steelmontin hitaaseen laskujen maksutahtiin.

”Olemme erittäin tyytyväisiä, että Biltema Kemi voitiin avata ennen joulua 2024. Se oli mahdollista vain hyvän yhteistyön ansiosta suomalaisen kvr-urakoitsijan ja sen yhteistyökumppaneiden kanssa. Jokaisessa hankkeessa on omat haasteensa, mutta ratkaisukeskeisellä lähestymistavalla voidaan yhdessä saavuttaa melkein mitä vaan, mistä Kemi on elävä todiste”, Haglund toteaa.

”Tiukan aikataulun ja joululomien vuoksi emme ole vielä ehtineet pitää urakoitsijan kanssa taloudellista loppuselvitystä. Sen järjestämme helmikuussa 2025.”

Haglundin mukaan kaikissa Biltema-hankkeissa on oltava optimaalinen hinta-laatusuhde. Hän kertoo, että Bilteman pyrkimyksenä on jatkuvasti löytää tapoja, joilla hankkeet voidaan toteuttaa mahdollisimman taloudellisesti, tinkimättä kuitenkaan laadusta tai Bilteman periaatteista.

”Vaadimme urakoitsijoiltamme joustavuutta sekä avointa ja selkeää kommunikaatiota koko hankkeen ajan. Osapuolten välisen vuorovaikutuksen on oltava tehokasta. Tavoitteenamme on löytää järkevin tapa hankkeen toteuttamiseen ja saavuttaa haluamamme tulos mahdollisimman vähällä vaivalla.”

Biltemalla on meneillään useita uusien myymälöiden rakennushankkeita.

”Olemme edelleen hyvin optimistisia tulevaisuuden suhteen Suomessa ja laajentumissuunnitelmamme ovat edelleen voimassa. Kangasala ja Hyvinkää avautuivat suunnitellusti keväällä 2024. Rakennamme parhaillaan Kouvolassa, Porvoossa ja Lohjalla, joiden kaikkien on tarkoitus avautua vuonna 2025.”

Haglundin mukaan myös Hämeenlinnassa urakoitsija on valittu ja suunnitelmat ovat jo valmiit.

”Oulussa jätämme rakennuslupahakemuksen sisään lähiaikoina, joten molempien osalta rakentaminen alkaa näillä näkymin vuonna 2025. Käymme parhaillaan keskusteluja eri puolilla Suomea sijaitsevista tonteista, joista useiden yksityiskohtia tai kauppasopimusten sanamuotoja tarkastelemme parhaillaan. Rakentaminen alkaa näillä vielä nimeämättömillä paikkakunnilla vuonna 2025 tai 2026. Tästä kerromme lisää myöhemmin.”

Kemissä juuri avattu tavaratalo on Bilteman kahdeskymmenes myymälä.