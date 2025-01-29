Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Hartelan liiketulos läheni kymmentä miljoonaa euroa

Hartelalla oli tuottoisa vuosi 2024. Luvut kohenivat edellisvuodesta.

Kirjoittaja Jukka Lyytinen
Kirjoitettu 29. tammikuuta 2025, 15:42
Hartelan urakoima Toas Hippos Tampereella. Kuva: Rami Marjamäki

Rakennusyhtiö Hartela teki vuonna 2024 9,0 miljoonan euron liiketuloksen. Myös lähitulevaisuuden suhteen tilauskanta oli vahva, vaikka yhtään rs-kohdetta ei ollut rakenteilla.

