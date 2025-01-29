Hartelan liiketulos läheni kymmentä miljoonaa euroa
Hartelalla oli tuottoisa vuosi 2024. Luvut kohenivat edellisvuodesta.
Rakennusyhtiö Hartela teki vuonna 2024 9,0 miljoonan euron liiketuloksen. Myös lähitulevaisuuden suhteen tilauskanta oli vahva, vaikka yhtään rs-kohdetta ei ollut rakenteilla.
