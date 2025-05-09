Are ottaa käyttöön kvartaalikohtaisen päästölaskennan – ”Emme halua enää pelkästään mitata menneisyyttä”
Päästölaskentauudistus on osa Aren pitkän aikavälin ilmastotavoitteita.
Talotekniikkayritys Are ottaa käyttöön säännöllisen, neljännesvuosittain tehtävän päästölaskennan osana strategista vastuullisuusohjelmaansa.
Tiedotteen mukaan päästölaskentauudistuksella tähdätään siihen, että yhtiön ilmastovaikutuksiin voidaan puuttua jatkuvasti ja ennakoivasti vuosittaisten arviointien sijaan.
“Emme halua enää pelkästään mitata menneisyyttä, vaan johtaa tulevaisuutta. Kvartaalikohtainen päästölaskenta tuo läpinäkyvyyttä, nopeuttaa reagointiamme ja mahdollistaa päästöjä oikeasti vähentävien toimenpiteiden toteuttamista ajantasaisesti”, Aren päästölaskennasta vastaava Anita Mäkelä sanoo.
Päästölaskenta kattaa yhtiön suorat ja ostoenergian päästöt (Scope 1 ja 2). Tiedolla johtaminen konkretisoituu erityisesti huoltoautojen polttoainevalinnoissa.
“Olemme sitoutuneet tankkaamaan uusiutuvaa dieseliä aina kun se on mahdollista, ja uusiutuvan dieselin käyttöastetta seurataan kuukausittain kaikissa yksiköissämme.”
Kvartaalikohtaisen seurannan käyttöönotto tukee myös koko Are-konsernin vastuullisuusrahoitusta, sillä emoyhtiö Conficapin lainat ovat ESG-mittaroituja.
PWC on vahvistanut lainojen ehtona olevat koko konsernin Scope 1- ja 2-päästöintensiteetit vuoden 2024 lukuihin perustuen.
Päästölaskentauudistus kuuluu osaksi Aren pitkän aikavälin ilmastotavoitteita. Yhtiön mukaan niillä tähdätään omien päästöjen vähentämiseen ja asiakkaiden auttamiseen toteutetuilla energiansäästöratkaisuilla.
