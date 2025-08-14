Capman kävi talokaupoilla Katajanokalla – salkkuun sujahti uudehko vuokrakohde
Energiatehokkuutta parantavien korjausten myötä tavoitteena on saada talolle Bream-sertifikaatti, A-luokan energiatehokkuusluokitus sekä täyttää EU-taksonomian kestävyyttä koskevat kriteerit.
Capman Real Estate on hankkinut asuinkiinteistön Helsingin Katajanokalta Linnankadulta. Talo on valmistunut vuonna 2017 ja se koostuu Capmanin Leona-konseptin mukaisista vuokra-asunnoista.
