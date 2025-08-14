Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Asunnot Talous Uutiset

Capman kävi talokaupoilla Katajanokalla – salkkuun sujahti uudehko vuokrakohde

Energiatehokkuutta parantavien korjausten myötä tavoitteena on saada talolle Bream-sertifikaatti, A-luokan energiatehokkuusluokitus sekä täyttää EU-taksonomian kestävyyttä koskevat kriteerit.

 

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 14. elokuuta 2025, 14:29
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Capman kävi talokaupoilla Katajanokalla – salkkuun sujahti uudehko vuokrakohde
Uusi Leona-vuokrakohde sijaitsee Katajanokan arvoalueella. Edessä on energiaremontti.

Capman Real Estate on hankkinut asuinkiinteistön Helsingin Katajanokalta Linnankadulta. Talo on valmistunut vuonna 2017 ja se koostuu Capmanin Leona-konseptin mukaisista vuokra-asunnoista.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tilaa printtinä, diginä, yksin tai ryhmässä

Valitse teille sopivin tapa pysyä tiedon tasalla.

Tutustu Rakennuslehteen digininä: 1 kk / 0 €.

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia, ole hyvä!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Capman kävi talokaupoilla Katajanokalla – salkkuun sujahti uudehko vuokrakohde”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset