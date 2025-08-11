Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Maanrakentajat messuavat Hyvinkäällä – samalla ratkeaa nosturinkuljettajien EM-kulta

Messuilla voi seurata, kuinka autonominen kaivuukone, maansiirtoauto, puskutraktori ja maantiivistäjä tekevät itsenäisesti tienpätkää.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 11. elokuuta 2025, 14:22
Maxpo-messut järjestetään 28.-30. elokuuta Hyvinkään lentokentällä. Mukana on lähes 250 alan yritystä.

Maarakennus- ja ympäristönhoitokoneiden Maxpo 2025 -messut järjestetään elokuun lopulla Hyvinkään lentokentällä.

