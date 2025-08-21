Oulu sai yli 100 miljoonan euron areenahankkeestaan kaksi tarjousta – voittaja valitaan syyskuun loppuun mennessä
Kolmas neuvotteluvaiheessa mukana ollut yhtiö ei jättänyt tarjousta.
Oulun kaupunki on saanut kaksi tarjousta elämysareenan ja sitä ympäröivän alueen toteuttamiseksi. Elämysareenan on tarkoitus valmistua Oulun asemanseudulle noin viiden vuoden kuluessa.
