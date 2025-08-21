Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Oulu sai yli 100 miljoonan euron areenahankkeestaan kaksi tarjousta – voittaja valitaan syyskuun loppuun mennessä

Kolmas neuvotteluvaiheessa mukana ollut yhtiö ei jättänyt tarjousta.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 21. elokuuta 2025, 15:57
Aiemmin Arkkitehdit Kontukosken laatima näkemys siitä, miltä Raksilaan suunniteltu tapahtuma- ja elämysareena voisi näyttää Kajaanintien suunnasta. Kuva: Oulun kaupunki / Arkkitehdit Kontukoski oy

Oulun kaupunki on saanut kaksi tarjousta elämysareenan ja sitä ympäröivän alueen toteuttamiseksi. Elämysareenan on tarkoitus valmistua Oulun asemanseudulle noin viiden vuoden kuluessa.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Oulu sai yli 100 miljoonan euron areenahankkeestaan kaksi tarjousta – voittaja valitaan syyskuun loppuun mennessä”

