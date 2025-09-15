Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Eltel jatkaa Carunan kumppanina – sopimuksen arvo 81 miljoonaa euroa

Eltelin vastuulla on Carunan Pohjanmaan, Koillismaan ja Joensuun alueiden kunnossapito, vianhoito, palvelutyöt ja rakentaminen.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 15. syyskuuta 2025, 14:01
Eltelin ja Carunan uusima sopimus on nelivuotinen ja se alkaa ensi keväänä. (Kuva: Eltel)

Eltel on allekirjoittanut sähkönjakeluyhtiö Carunan nelivuotisen sopimuksen, jonka myötä se jatkaa kokonaisvastuullisena urakoitsijana ja vastaa sähkönjakelun toimitusvarmuudesta osassa Carunan verkkoalueita.

