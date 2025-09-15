Eltel jatkaa Carunan kumppanina – sopimuksen arvo 81 miljoonaa euroa
Eltelin vastuulla on Carunan Pohjanmaan, Koillismaan ja Joensuun alueiden kunnossapito, vianhoito, palvelutyöt ja rakentaminen.
Eltel on allekirjoittanut sähkönjakeluyhtiö Carunan nelivuotisen sopimuksen, jonka myötä se jatkaa kokonaisvastuullisena urakoitsijana ja vastaa sähkönjakelun toimitusvarmuudesta osassa Carunan verkkoalueita.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Eltel jatkaa Carunan kumppanina – sopimuksen arvo 81 miljoonaa euroa”