Rakli: Rakentamisen kehitys odotettua hitaampaa -”Alkuvuosi on ollut pettymys”

Rakentamisen kehitys on ollut odotettua heikompaa alkuvuoden aikana ja osa aiemmin ennustetusta kasvusta lykkäytyy ensi vuoden puolelle.

Kirjoittaja Anne Korhonen
Kirjoitettu 2. syyskuuta 2025, 10:40
Asuinrakentaminen matelee edelleen pohjalukemissa ja toipuminen tapahtuu odotettua hitaammin. Kuva: Jussi Helttunen

Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:n tuoreimman suhdannekatsauksen mukaan  rakentamisen kehitys Suomessa on ollut odotettua heikompaa alkuvuoden aikana ja osa aiemmin ennustetusta kasvusta lykkäytyy ensi vuoden puolelle.

