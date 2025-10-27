Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
EK:n barometri: Rakennusalan suhdanneodotukset pinnistivät plussalle

Loppuvuodelle sekä ensi vuoden ensimmäiselle neljännekselle odotetaan jo pientä kasvua mataliin tuotantomääriin.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 27. lokakuuta 2025, 8:32
Lähes 70 prosenttia rakennusyrityksistä arvioi heikon kysynnän rajoittavan toimintaa. Osalla oli myös työvoimapulaa ja rahoitusvaikeuksia. Kuva: Jussi Helttunen

EK:n tuoreen barometrin mukaan rakennusyritysten  suhdannenäkymät ovat edelleen muita päätoimialoja synkemmät, mutta viime kuukausina suhdannearviot ovat aavistuksen parantuneet.

