GRK antoi positiivisen tulosvaroituksen – Luvassa iso kasvu viime vuoteen verrattuna
Yhtiö ennakoi aiemmin maltillisempia kasvu- ja tuloslukuja.
Infrarakentaja GRK nostaa ohjeistustaan vuodelle 2025. Yhtiön tiedotteen mukaan sen liikevaihdon ja liikevoiton myönteinen kehittyminen on jatkunut heinä-syyskuussa ja loppuvuodelle tuloutuva tilauskanta on kasvanut oletettua voimakkaammin.
