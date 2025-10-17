Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
GRK antoi positiivisen tulosvaroituksen – Luvassa iso kasvu viime vuoteen verrattuna

Yhtiö ennakoi aiemmin maltillisempia kasvu- ja tuloslukuja.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 17. lokakuuta 2025, 14:09
Kuvituskuva. Kuva: GRK

Infrarakentaja GRK nostaa ohjeistustaan vuodelle 2025. Yhtiön tiedotteen mukaan sen liikevaihdon ja liikevoiton myönteinen kehittyminen on jatkunut heinä-syyskuussa ja loppuvuodelle tuloutuva tilauskanta on kasvanut oletettua voimakkaammin.

